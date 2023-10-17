台灣不是阿富汗，台獨沒有塔利班；台灣不是烏克蘭，台獨沒有亞速營；台灣不是巴勒斯坦，台獨沒有哈馬斯。

無論是阿富汗，烏克蘭或巴勒斯坦，想完全獨立自主，都要以仇驅動，用血來換。血與仇，缺一不可，唯血仇方能養出塔利班，亞速營，哈馬斯這樣的武裝組織，長期與敵人周旋，付出重大犧牲。

巴以衝突，王毅強調落實「兩國方案」以表達中方對巴勒斯坦建國權利的支持，引起台獨網民滑稽自況，順便鼓吹兩岸「一邊一國」。台獨游盈隆之流，歪說王毅那一段話中的「巴勒斯坦」都改成「台灣」，也「非常通順」，「符合歷史與政治現實」，可笑歸可笑，台獨的智商與常識缺乏，有時真令人鼻酸。

台獨之所以沒有塔利班，亞速營與哈馬斯，正在於兩岸沒有「血仇」，台灣不曾被中國共產黨殖民，搶土地，宗教壓迫。本土從未出現解放軍，落下導彈，甚至沒有一具屍體可供煽情炒作。就算翻老黃曆說內戰，砲火也只到離島金門為止。

相反地，兩岸不但沒有血仇，台灣還接受北京的經濟讓利，貿易依存度甚至超過4成，歧視對岸的貿易壁壘高牆倒是挺巨大。

儘管民進黨煽動虛無的仇很以政治套利，但兩岸人民持續交流，即便由於政治阻礙而稱不上交往熱絡，但台胞證核發了超過270萬張，居住證核發超過8萬張，作為和平互動之象徵，相較於巴以關係，自不可同日而語。

建國之正當性與實現性，均須條列出正負面基礎，血仇是負面表列，國際承認則是正面表列。

巴勒斯坦有138個邦交國，台灣僅13個（蔡英文丟了9個）。巴勒斯坦建國獲得聯合國支持，並獲得非會員觀察國（non-member observer state）的地位，在81個國家設立大使館或領事館，台灣則在聯合國沒有任何立足之地，於非邦交國家設立的都是經貿代表處。

巴勒斯坦之所以尚未建國並成為聯合國成員，是因為美國阻礙，但當前，不但拜登支持巴勒斯坦建國，歐盟也有多國支持。巴勒斯坦總統阿巴斯可訪華盛頓見美國總統，蔡英文拚死進不了華府，最多只能到加州見眾議院議長。

正負面表列齊全，巴勒斯坦距離建國只剩一哩路，台灣則是N光年，因為正負面表列皆無，台獨金孫賴清德甚至放棄建國，競選中華民國總統還謊稱台灣已經獨立。

啊，我們有富豪一時興起籌組的「黑熊部隊」，號稱要訓練300萬黑熊勇士，試問現在養了幾隻？湊到一百個了嗎？別說5000枚導彈，就問黑熊有多少槍枝？有一支嗎？

啊，不能忘了在兩岸交流中大賺人民幣的台獨份子，有多少「中國鵬」靠大陸吃飯，還心存僥倖以為國台辦抽屜裡沒有黑名單的？

再問這次巴以衝突，美國會不會出兵介入？

比比分量，烏克蘭尚無法列入美國的「九等親屬」內，與之相較，以色列是美國在全球最重要的盟友，美國政經軍媒的上層社會更是遍布猶太人，妥妥的一等親，因此美國大兵不去烏克蘭，總得去加薩走廊吧？

不，看來美軍也不敢出兵加薩，拜登政府公開說沒必要在當地部署美軍，反而警告以色列不要再度占領加薩（全境）。雖然派出航母，也宣稱要送達2000名士兵「提供諮詢與醫療支援」，但各方都知道美國一心想降溫事態，以免戰事擴大，大到無法善後。

然而，對當前美國政府的自制與控制力要持保留態度，畢竟拜登是昏君，當局勢失控時，恐怕不進廚房也難。問題是，若美軍終將被捲入加薩戰場，烏克蘭就玩完了。

可笑的是，一但美軍加入戰鬥，屆時台獨是要自比烏克蘭呢？還是自比巴勒斯坦？前者美軍沒出動，北約軍隊也沒出動，烏克蘭終被遺棄；後者是美軍投入戰場，逼得阿拉伯世界不能不出兵應對，多國參戰，巴勒斯坦戰況勢將比烏克蘭更慘烈。台灣無論跟誰比，都不利台獨大內宣。

論社會層面，歐美年輕世代幾乎清一色同情巴勒斯坦，但常把台灣誤認為泰國，缺乏慘劇照片流傳在社群媒體，於族群平等層面也沒題材「覺醒」，挺台都不知道該挺啥。

看歷史與現實，無論用什麼角度比，台灣都遠無法與巴勒斯坦相提並論，台獨自作多情就免了。游盈隆在恆溫舒適的辦公室裡成天做誘導性台獨民調，賣慘行不通，搞共情純屬濫蹭，組民兵諒你不敢，等到飛彈落下那一天，你覺得台獨權貴還會在台灣嗎？

台獨沒有哈馬斯，台灣不是巴勒斯坦，人家拿命拚的是民族，宗教與生存權，台獨連一個自殺炸彈客都沒有，還想用假民調建國，亂類比做夢，真是不害臊。（作者為自由撰稿者）

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