共建「一帶一路」倡議提出已有十年，恰逢新一輪科技革命和產業變革，其間催生的數位經濟逐漸成為中國大陸和「一帶一路」共建國家的合作重點。這既是時代賦予的機遇，也面臨眾多挑戰。其關鍵點在於，依靠數據要素的充分流動，讓數位經濟更好地賦能「一帶一路」高品量發展。

十年來，「數位絲綢之路」建設取得了顯著成績。一方面，政策交流不斷加深。大陸發起了攜手構建網路空間命運共同體行動、「一帶一路」數位經濟國際合作等倡議，與20個國家簽署了加強數位絲綢之路（數位經濟）建設合作的諒解備忘錄，為共建國家銜接發展戰略、加強政策協同搭建了平台。另一方面，務實合作也在穩步推進。中國－東協智慧城市建設、中國－東協信息港、數位化中歐班列、中阿網上絲綢之路等合作項目全面推進，為數位基礎設施建設合作持續提升聯通效率。

同時，大陸自身數位經濟的迅猛發展，也為「一帶一路」的數位建設不斷注入新增長動能。十年間，大陸數位經濟增加值規模從2012年的11萬億元（人民幣，下同）增長到2022年的50.2萬億元，數位經濟占GDP比重由21.6%提升至41.5%。此外，大陸在數位經濟領域所取得的成果備受矚目，6G技術、工業自動化領域都處在世界領先地位。其中，人工智能產業的脫穎而出，成為大陸與「一帶一路」共建國家在高新技術領域合作的有力支撐。

數據要素成為驅動未來數位經濟增長的新引擎，推動數位經濟跨國合作與「一帶一路」建設加速融合。數據作為數位經濟的核心生產要素，是催生和推動「一帶一路」在建設過程中新產業、新業態、新模式發展的基礎。通過收集、分析和挖掘大量的數據，可以幫助政府、企業和機構做出更明智的決策，優化資源配置，為「一帶一路」區域經濟建設、貿易縱深發展提供有效支撐。「一帶一路」提供了加強貿易合作和互聯互通的平台，進一步加速了數據資源的跨境流動，為共建國家提供數據支持的同時，促進了跨境電商、遠程醫療、在線教育等領域的深度合作，為「一帶一路」的高品質發展提供了更為廣闊的合作空間。

與此同時，日益頻繁的數據跨境流動也帶來了數據合規及安全治理新挑戰。隨著「數位絲綢之路」建設的不斷深入，必然會形成海量的數據流和信息流。而「一帶一路」涉及到多個國家和地區，不同國家和地區的數據治理模式和標準也不盡相同。如何在數據跨境流動中實現數據的有效共享、互操作和標準化，成為一個具有挑戰性的問題。此外，不同國家和地區對數據隱私的法律法規也不盡相同，如何確保數據的隱私安全是「一帶一路」建設中的又一挑戰。

要更好地應對「一帶一路」建設中涉及的數據問題，需要各方的共同努力。2023年，中國大陸組建國家數據局，對於激活數據要素潛能、發揮數位經濟對經濟社會的基礎性作用是場及時雨。大陸應充分發揮國家數據局的統籌作用，協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用。積極參與構建「數位絲綢之路」的數據治理體系，與共建國家一起構建規範、高效、有序、公平、開放和安全的數據環境，探索形成統一的數據分享原則。同時，要加強數據安全管理意識和能力，完善相應的法律法規體系，保障數據要素的安全和隱私，使「一帶一路」數據建設更加規範化。

作為世界數位經濟發展的中堅力量，未來，大陸應繼續拓展與「一帶一路」共建國家的數位經濟合作。十年來，在共建「一帶一路」過程中，各國參與的項目覆蓋領域不斷拓寬。數位經濟為大陸與「一帶一路」共建國家共同推動世界經濟「再全球化」提供重要契機。（作者為復旦大學中國研究院副研究員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※