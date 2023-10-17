過去，民進黨發展出的一套政治論述，就是國民黨為來自對岸的外來政權，而他們自身則是代表本土的政黨，並利用獨自壟斷這個頭銜的特殊身分，一再地宣傳國民黨政權缺乏正當性，僅有自己執政才最符合台灣人民的利益。

民進黨強調台灣需要獨立，是一個與中國大陸互不隸屬的主權國家，因此否認國際社會普遍採行的「一個中國」政策，並且自認反對「一中」、抗拒統一，是具有尊嚴、彰顯台灣人自我作主的展現。此外，任何與民進黨論述相牴觸的言論，經常被解讀為來自對岸的「認知作戰」；提出相關看法者被視為替對岸說項，往往會遭執政黨網軍貼上「親中舔共」的標籤。

然而，民進黨真是展現獨立自主的本土政黨嗎？顯然不是！過去戒嚴時期，許多主張台獨的人士或是被迫噤聲、或是遭到監禁、或是流亡海外。解嚴後，台獨主張已成合法言論，且支持者往往理直氣壯地嗆非同路人，反倒是根據憲法支持統一的看法會遭倒打壓。在這個後解嚴的民主時代，民進黨當然可以公開倡議台灣獨立，甚至在2016年完全執政後，能夠逕行宣布法理台獨，但蔡英文政府卻接受美國「不要破壞現狀」的說法，全然不顧台獨主張者的渴望。

民進黨總統參選人賴清德過去曾被稱為「台獨金孫」，自認是「務實的台獨工作者」，如今為了讓美國安心，改口說自己是「政治金童」，而台灣已沒有必要宣布獨立。難道民進黨執政下的台灣，只是一個順從美國的次殖民地，而總統僅是華府派來的總督嗎？當執政者不敢有自己的主張，而必須聽命於外部的勢力，豈不是另一種形式的外來政權？

民進黨過去反對中華民國政府內有雙重國籍的公務員，許多具美國公民身分的台灣人為了要替國家效力，還得先放棄美國國籍。然而，在執政多年後，去年5月，民進黨掌控的立法通過了「《公務人員任用法》部分條文修正案」，放寬我國國民具雙重國籍者，在一定條件下仍得任用為我國公務人員的規定，並以不涉及國家安全、國家機密的機關及職務為限。雖然有人批評這是民進黨的官員想在任內取得雙重國籍，以方便在台灣危險時，可以溜之大吉，但遭到否認，並認為這個說法是假新聞。

我個人並不排斥這項否認，但這個立法有可能是為旅美親綠的台籍人士及其第二代所通過者，其目的是讓他們分享及參與民進黨的執政。不過，此舉罔顧長期以來的文官考試及公務員任用資格。如果美國人可以，那麼東南亞華僑及其子女，或是其他國家同樣身分、擁有中華民國護照的台灣人是否都適用？如果僅僅美國的台僑可以，這難道不又是台灣為美國殖民地的另一證據？

最後，在去年底美國國會通過「台灣學人計畫」後，華盛頓將可派美國人到我國立法院及政府部門工作，美其名為「輪替」而非長駐性質的意見交流，實質上形同「監軍」，而執政的民進黨竟然搖尾乞憐，認為這是台美關係向前邁進的一大步，殊不知這就是主權淪喪的具體呈現。

如果民進黨政府還有點脊椎，至少應提出平等互惠的要求，派台灣官員赴美國國會與行政部門蒐集資訊、認識美國政治的運作，否則就證明台灣不過是美國的殖民地，可任由主子予取予求，基本上民進黨就是個外來政權。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）