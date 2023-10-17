俄烏戰爭還無解，中東又燃起戰火，而且動手的雙方完全放下任何的道德規則，所以更怵目驚心。以色列與哈瑪斯的戰爭並非一朝一夕之事，以色列軍力強大，每次都可以輕易壓制對方，然而在平息一段時間後，哈瑪斯又發起更大、更血腥的武裝反撲，戰事更升級擴大。這意味著，每一次哈瑪斯都從挫折中獲得磨練，提升戰技，為下一次的反擊做更全面的準備。如果戰爭的根源沒有解除，最終只會走向種族清洗相互毀滅。

目前，西方國家一面倒地支持以色列，譴責哈瑪斯，認同以色列有權強力反擊。歐美媒體幾乎清一色將以色列形容成受害者，由於西方媒體聲量大，造成舉世均支持以色列的印象，其實並不然，所有阿拉伯國家都支持巴勒斯坦人，掀起新一輪的反以反美示威，在西方的阿拉伯人社群也立刻響應。西方與阿拉伯世界更加深了分裂。

其實，1948年以色列建國後，即與周邊阿拉伯國家爆發多次戰爭，然而國際社會也全力周旋調解，期待達致永久的和平。但和平始終不穩定，而且不定期爆發流血衝突，關鍵在於以色列建國的核心思想是猶太復國主義，要恢復古代大衛王、所羅門王黃金時代的以色列國。問題是，經過兩千多年的帝國和民族更替變遷，此地已經混居多種民族，尤其是強大幾百年的阿拉伯民族。猶太復國主義政策必然會導致宗教和種族的清洗，流血衝突必不可免。

經過多次戰爭，以色列占領了約旦河西岸，控制的面積遠超過1947年聯合國所畫定的以色列國界，聯合國所議決的巴勒斯坦國也無法成立，至今最多只是自治政府。近十年，以色列極右政府在巴勒斯坦人地區的制高處，不斷增建猶太人屯墾區，巴勒斯坦人的領地不斷縮小，超過半世紀以來，成為四處流離的難民，有些已經在難民營三代以上，以色列政府也不准他們返回故里，反正趕出去，任憑自生自滅，只要有助於控制西岸，其他都跟以色列無關。

以色列說要「徹底根除哈瑪斯」，如何做到？哈瑪斯不只是一個組織，而是反侵略思想，如何殺死思想？難道要清洗每一個人嗎？以色列對迦薩斷水斷電斷糧，又要百萬人民立刻遷到南邊，那裡一樣什麼也沒有，埃及也關閉邊界，迦薩人民淪為國際棄民，任由以色列撲殺，而美國成了最大的幫凶。

1983年，我剛到《中時》擔任外交記者，剛好美國眾議院亞太小組主席索拉茲訪台，期間余紀忠董事長宴請他，我也作陪在場，索拉茲是猶太裔，席間他一直強調以色列可以作為台灣的民主表率，不斷強調即使面對戰爭的危險，以色列仍勇敢實現民主。隔年，我去了以色列採訪，走過特拉維夫、耶路撒冷、海法、拿撒勒、西岸等地，對當地有了更深刻的體會。以色列有著西方制度的外表，但巴勒斯坦人並無緣享受以色列的民主，連二等公民都不如，流血衝突的危險無時不在。

這場戰爭對美國的國際領導威信是一大考驗，華盛頓要求別國要「根據國際規則行事」，但在巴勒斯坦問題上，以色列沒有一件事是遵守聯合國決議的，可是美國依然力挺到底，而且為以色列找了一大堆理由，還經由西方媒體的話語權壟斷歷史的正義。說到最後，這仍然是西方與回教世界的文明衝突，在十字軍東征後以不同的面貌不斷在出現。然而，不管如何的說詞，世人的眼光終究是雪亮的，如果美國繼續現有的政策，只會加深伊斯蘭教徒對美國的仇恨意識，如此一來，美國遲早要面對二度911的危機。

（作者為資深媒體人）