由立法院長游錫堃擔任董事長的台灣民主基金會，17日舉辦「對抗資訊操弄工作坊」，名義上是要反制對岸以假訊息干擾選舉，實際上是為選舉可能出現各種不利政府的傳聞先行消毒，卻對放假訊息的「自己人」視而不見。

就在舉辦工作坊前夕，游錫堃16日接見美國「人權基金會」創辦人哈佛森，事後民進黨立委范雲在臉書轉述哈佛森演講內容，硬扯哈佛森在馬英九總統任內來台，被馬英九叮囑「盡量不要批評中國」。

范雲這篇臉書隨後就被馬辦和當年的馬幕僚打臉，反批范雲造謠，范雲也悄悄改了內容，把「馬前總統」4個字，改成語意模糊的「馬政府」，卻說不出是哪個人的要求。

面對這則民進黨自己人製造的「假訊息」，綠營側翼「打蛇隨棍上」，拚命在網路社群轉傳范雲修改前的內容，黨內卻都視而不見。

事實上，這類民進黨自己人製造的假訊息充斥多年，有些還是政府放出的。2021年2月在台灣新冠疫情爆發前，蔡總統保證一定會有足夠疫苗，等5月疫情真的來了，民眾才發現「有足夠疫苗」根本就是「政府製造」的假訊息。

去年中央疫情指揮中心說：「台灣兒童疫苗接種率世界第一」，被網民發現說謊，才趕快修改圖卡；當年蔡英文宣布開放美國萊豬進口，承諾「嚴格把關，逐批查驗」，直到最近查出大批美豬在台灣「洗產地」，民眾才驚覺，「嚴格把關」也是「假訊息」。

套一句民眾黨主席柯文哲對「維持現狀」的說法，「蔡總統說就是守護台灣，我說就變成中共同路人」。對民進黨而言，只有不利蔡政府的才是「假訊息」，而且也是「中共同路人」。