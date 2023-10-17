全國教育產業總工會（以下簡稱全教產）宣稱，有桃竹苗等4縣市的高中職接到「不當黨產處理委員會」入校辦理研習的公文，質疑是政治進入校園。立法院國民黨團總召曾銘宗亦表示，教育部曾發文要求學校行政中立，就必須以身作則，黨產會的政黨色彩明顯、意識形態嚴重，這是做了最壞示範。

黨產會是否該存續的問題，向來為社會各界高度討論與詬病不斷，但傾向於廢除的民意聲浪較大。如今距2024年總統大選已剩90天不到，極有政治爭議的黨產會居然在此段選舉激烈的敏感時間，公開發文部分高中要求與其合作辦理研習會，不論理由為何，都是極為不當與應受非難的作為，教育部與黨產會皆應重新審視。

全教產站出來指控黨產會在校園辦研習會，是將「政黨紛爭」帶入校園，且是以特定政黨的立場來看問題，此種不畏權勢、只求教育中立的勇敢表現，值得各界肯定與支持。

《教育基本法》第六條：「教育應本中立原則」、「學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動」；另外《公務人員行政中立法》第三條規定：「公務人員應嚴守行政中立」及第九條內容：「公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事政治活動或行為」。以上中立的相關法律，任何政黨與政府機關都應恪守。

過去每逢政府舉辦各項重大選舉，國內各級學校都會接獲教育部公文指示，要求全國各校利用各種集會及相關教學機會，向教職員工生宣導民主法治及淨化選舉風氣之理念，並不得從事有違反「教育中立」及影響校園學習環境安寧之活動。基於上述函文宗旨，筆者建議，為考量2024大選在即，並避免政治爭議情事發生，黨產會實應立刻停止在各級學校辦理相關的研習活動為宜。

10月1日國民黨總統參選人侯友宜曾在臉書點名NCC、監察院、中選會、促轉會、大法官等機關，本應秉持中立、客觀，超然於政黨之外，但都因政治壓力，變成民進黨的禁臠；他並承諾，未來若當選總統，上述機關一定全部砍掉重練，該撤就撤、該換就換，還給民眾清廉、公平、正義的政府。

看來不只上述5個機關，如果黨產會的所作所為一再引起社會爭議、造成國家不安，甚至不能為全國多數民眾所認同，則黨產會恐也沒有存在的必要了。15日民眾黨總統參選人柯文哲在一場選舉場合中，亦公開表達同樣的理念，他說若是當選總統，黨產會就會「清掉」。

總之，不當黨產處理委員會是個高敏感性的政府機關，更應嚴守政治中立、選舉中立的法律規定。如今距離明年總統大選倒數時刻，公然發出公文並欲進入校園辦理活動，已嚴重影響政府形象且造成社會觀瞻不佳，實在令人遺憾。

（作者為台灣首府大學前校長、中選會前委員）