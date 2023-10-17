自本月7日哈瑪斯偷襲以國南部造成平民嚴重死傷後，一向有仇必報的以色列立刻戰時動員，重兵壓境準備進入迦薩徹底剿滅哈瑪斯，以絕後患。多年與哈瑪斯同夥並在地理上東、北兩面包圍以色列的敘利亞及黎巴嫩真主黨，加上在後的影武者伊朗頗有乘虛而入謀取利益之勢。單純的以哈之爭不再，以色列必須請出老大哥出面站腳助威，果然白宮宣布拜登總統18日將訪以色列。美國的出面是否能有效襄助以色列完成清剿哈瑪斯的任務？

首先，美國介入是以實力為後盾。在軍事上，7日事發後，「福特號」及「艾森豪號」兩個航母戰鬥群都已緊急馳往以國外海。16日美國國防部表示，數千名美國海軍和陸戰隊員組成的兩棲特遣部隊也正前往以色列途中。回顧1982年第5次以阿戰爭，美國海軍陸戰隊曾助以軍占領黎巴嫩南部，所以這一次也不排除是玩真的。

在經濟上，伊朗有軟肋，2018年5月，川普總統退出由聯合國5個安理會常任理事國加德國和伊朗簽署的「聯合全面行動計畫」(Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA)。這項計畫限制伊朗核武發展，但可使伊朗經濟壓力和緩，伊朗一直冀望美國重返該協定，但美國迄未點頭。

其二，拜登15日在新聞專訪中警告以色列若重新占領迦薩，將會鑄成大錯。此言論可解讀為，替以軍極可能的深入迦薩清剿行為先打預防針，暗示將志不在擾民，全程將顧及全球所關注的人道主義原則。對拜登的警告，以國駐聯合國大使即刻回應，以國沒有興趣占領迦薩，只是正在為生存而戰。

事實上2005年以國主動撤出在迦薩的屯墾區，將土地歸還給巴勒斯坦，只是未料冒出了哈瑪斯，非但不感激，還與以國誓不兩立，從此無寧日。

其三，美國將定位其此次干預行動為全球反恐戰爭之延續。兇狠的哈瑪斯7日大規模突襲濫殺無辜，毫無疑問是極嚴重的主動挑釁行為，連國際承認的巴勒斯坦自治政府法塔都已正式聲明與之切割。埃及也將哈瑪斯視為被其認為是恐怖組織的「穆斯林兄弟會」同源。此外，哈瑪斯已被以、美、加、英、日、澳、紐等國及歐盟定義為恐怖組織。美國將其行動歸類為全球反恐戰爭之延續有其正當性。

美國出手了！目前看來哈瑪斯的奧援伊朗因仍有經濟命脈掐在美國手中，頂多打打嘴炮；敘利亞內戰十餘年無力外侵；真主黨見識過以美聯軍曾占領黎巴嫩南部，故不敢輕舉妄動。基此，以軍進入迦薩清剿哈瑪斯的可能性很高。

只不過哈瑪斯早已化整為零，沒入民間。就算以軍攻進迦薩，除了要打全新形態的城市游擊戰外，敵人在哪裡？是否會重蹈覆轍，演變成2003年美軍為了反恐長趨直入伊拉克的情景，當時美方幾乎未遇抵抗，但早已混入民間的海珊正規軍日後逐步反撲打游擊戰，之後甚至更惡化成為「伊斯蘭國」的一支。在美國介入後，以巴衝突未來如何演變，全球都在關注。

（作者為世新大學新聞系兼任教授）