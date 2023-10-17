近來逐漸進入流感高峰，各路流感疫苗也陸續開打，不同以往，此次流感疫苗多了高端加入。在新冠疫情時，高端由於一直無法完成三期臨床試驗，民眾對高端新冠疫苗毫無信心，而這分信心危機，也延續到高端流感疫苗，其主要為自韓國G.C進口分裝，然而，台灣臨床試驗是針對20到50歲，但20歲以下、50歲以上，衛福部卻用商業機密為由，拒絕公開韓國G.C.臨床數據，不僅讓民眾更不相信高端，政府為了保護特定廠商，寧讓民眾暴露在未知風險之下，其心更是可議。

不同以往，這次民眾在施打流感疫苗之前，都會先問疫苗廠牌，高端流感疫苗，由於受到各縣市的扺制，無法進入校園，據指出，紛紛鋪貨至健康中心、衛生所及醫院，其中健康中心、衛生所是不少老人家最多去打疫苗的地方，有些老人家不明就裡就被打了高端，而高端流感疫苗，偏偏沒有50歲以上的臨床數據，這讓本就是疫苗注射高危險群的長者，又面臨未知的風險，若出現任何大家不願見到的問題出現，政府要出來負責嗎？

疫苗不是有打就好，而是要選擇具有最大的效益和保護力，副作用最低才對，這是大家都知道的道理，身為防疫經驗豐富的政府官員，不會不知道，但高端流感疫苗對於20歲以下、50歲以上的保護效力卻一片空白，而這兩個年齡族群，相較20到50歲又是較為脆弱的族群，政府加以保護都來不及，未料衛福部卻以商業機密拒絕公開，顯然政府心裡只有廠商，沒有民眾。

衛福部拒絕公開韓國G.C20歲以下、50歲以上的保護效力臨床數據，外界不免猜測有兩個可能性，一個是沒有數據，另一個是數據不好看，如果這兩者都不是，請衛福部立即公布，以釋外界疑慮。近期A、B流感已經蔓延，政府不要再為了保護特定廠商，耽誤了民眾受疫苗保護的權利，也影響了國內整個秋冬的防疫。

（作者為彰化縣醫師公會前理事長）

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