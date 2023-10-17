上周末的藍白合會前會結果，恐已讓多數期待政黨輪替的人民大感失望。有網路平台進行網路意見調查，在上萬人參與投票下，竟有69％的網友認為會破局，看空悲觀氣氛之濃厚不言而喻。

從會議結果來看，雙方對選舉政見面的分歧不大，至少都是在可以協調妥協的範圍內。真正產生嚴重分歧的部分，在於藍、白雙方對於總統人選出線方式。民眾黨早在會前會之前就片面提出的「民調」方案，於會中遭到國民黨提出「民主初選」狙擊式的回應，導致談判陷入僵局。

就形勢看來，雙方顯然都只願意在有利於己的戰場進行民意的對決，而不願屈就於增加失敗風險的遊戲規則。此舉站在各自政黨發展的本位立場思考本是無可厚非，然而登記時間逼近的壓力、持續超過6成支持政黨輪替的主流民意，絲毫容不得兩黨持續堅持己見。

具體做法是，兩黨必須擱置爭議、管控分岐，儘速尋覓雙方都可接受的中間人士加入會談，提供條件斡旋的緩衝功能，設法在民調與民主初選二者中，提出折衷式的妥協方案。切莫讓雙方持續在局部問題上堅持己見，導致互信不足的矛盾，從在野內部矛盾無限擴大到三腳督結局的敵我矛盾，兩黨將得不償失。

同時兩黨針對總統的人選問題上，一旦陷入零和思維，必然導致「螃蟹定律」強烈發酵。由於目前兩黨總統支持民意約略呈現勢均力敵，雙方見不得對方好的焦慮心態開始浮現，個人利益、政黨利益抬頭，在野集體的民眾利益遭到忽視，甚至出現螃蟹定律中「踩著別人肩膀往上爬、互相拉對方下馬」的動物性政治行為。

當在野兩隻螃蟹都見不得對方爬出籠口時，就注定兩隻都要被民進黨生吞活剝。兩黨除了思考如何走出賽局理論的囚徒困境以外，更要跳脫螃蟹定律的陷阱，莫讓自私的政客人性超越了眾人理想的政治理性，此是藍白合相關當事人應戒之慎之的心魔。

（作者為自由撰稿者）

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