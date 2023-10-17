侯友宜競辦執行長金溥聰與柯文哲選舉總幹事黃珊珊於上周六針對藍白合的議題展開會談。柯辦主張以全民調方式決定贏家，而侯辦則認為應仿效歐美的實體投票式初選，以「民主初選」分勝負。

縱然有論者主張可以採折衷模式，比如國民黨立委王鴻薇所說的兩種模式權重各占50%，但截至目前為止，雙方皆只針對全民調和民主初選有進一步的解釋和完善，但在大方向上仍各持己見，隔空對話，侯辦點出全民調的弊病，柯辦指出民主初選的執行困難。

然而回到藍白合的起點，促成雙方對話的並不是政黨、個人的一念之舉，而是來自於一股強大的民意洪流，也就是希冀終結民進黨為所欲為，不惜削弱國家效能、傷害人民利益也要滿足派系胃口的倒行逆施。從所有選舉民調來看，若要符合這股民意期待，達成終結民進黨完全執政的目標，在野力量勢必要進行合作。

反過來說，如果在野陣營分裂，那是否就無法達成民意期許？答案是，也不是。當前民進黨的獨裁傲慢來自於其完全執政的體制優勢，因此要終結民進黨的為所欲為，就要想方設法使其無法繼續完全執政。因此除了總統選舉的結果外，讓民進黨國會無法過半，其實也在一定程度上符合主流民意的期待。

所以說，藍白之間倘若無法在總統整合上有所共識，也不宜過度對立衝突，必須竭力避免影響立委選舉，被民進黨坐收漁翁之利。一旦民進黨再度完全執政，這不只影響國民黨與民眾黨的政黨發展，更對台灣人民與國際、兩岸的和平穩定有極其負面的影響。

因此在藍白商談總統整合模式的同時，應當先建立好對國會不讓民進黨過半的共識，不只是讓高層拋出善意，也應緩和支持者之間的緊張關係。否則，如果總統整合失敗，連動影響立委，藍白直接火車對撞，就陷入懦夫賽局裡最糟糕的結果。

從這個角度來看，藍白為了避免陷入最壞結果，就應當將總統整合與立委整合雙軌化，在共識程度低的總統整合部分，繼續目前的幕僚談判與施壓策略，但在共識程度高的立委整合部分，其實可考慮先進行雙方領袖的高峰會，不談技術程序層面，由侯友宜和柯文哲在國家前途與人民利益上達成共識。

倘若仍採取單軌的談判模式，試圖將立委選舉綁進總統整合，以此作為談判籌謀，那藍白之間就將陷入相當時間的策略攻防，這不只會喪失對綠營監督的力度，使輿論焦點都關注在野整合，更怕擦槍走火，從結構上讓雙方一步步陷入2024選戰的最壞結果，讓民進黨在國會一黨獨大。

別讓一竿子打翻一條船，因為船上乘載的不只是國民黨和民眾黨，而是2300萬人的福祉與中華民國的未來。

（作者為中華青年公共參與 協會理事長）