藍白合為主流民意之所企盼，更是台灣脫離兵凶戰危險境的有效解方，兩個陣營日前首度協商，在最強候選人產生方式及一些政策主張上存有歧異，未能達成合作協議。其後，兩方不斷放話，互指對方的不是，至於是否進行第二度協商，民眾黨迄未回應國民黨3天內續會的提議，還質疑對方沒有再提具體方案。時間緊迫，如果這幾天談不定，藍白合及在野力量整合可能淪為泡影，民進黨賴清德躺著就可以當選。

鷹派主談 增加仇恨值

兩黨不僅在合作方式與政策主張上存有差距，連合作意願都高低不一。由於國民黨是最大在野黨，基層實力雄厚，立委選舉選情也遠優於民眾黨，因此沒有可能禮讓柯文哲為正，否則有滅黨的風險，加上候選人民調沒有必勝把握，所以不願採行比較簡易可行的民調，而提出「民主初選、全民投票」。民眾黨缺乏組織動員能力，採用民主初選方案極可能落敗，柯文哲一旦不能參選總統，以母雞身分拉抬立委選舉的氣勢必然減弱，所以堅持較有獲勝機會的民調方式。兩黨合作變成兩黨對仗，且變質為淘汰賽，在關鍵問題上難以達成共識。

政見上的差異也明顯存在。在「下架民進黨」的最基本目標上，國民黨非常執著，柯文哲卻只要政黨輪替，而且不排斥將來與國會最大政黨聯合執政的可能，實際上與他一路以來猛攻的民進黨貪腐、墮落、無能的言論不合。另外，民眾黨也不贊成「反對台灣獨立」、成立特偵組等侯友宜重大政見，所以歧見差距頗大，也讓人感到他是在拉攏淺綠選票。

第一回合談判後，演變成雙方互相叫陣，顯現兩方派出的協商代表並不恰當，金溥聰和黃珊珊雖然都是競選執行長或總幹事，但他們對於藍白合都被歸類為「鷹派」，傾向於不贊成，由他們負責主談，結果無非就是破局。試問，金溥聰橫空提出的民主初選制度，可行性有經過黨內的分析討論和細部評估嗎？從民眾黨鋪天蓋地的批評就不難知道，這個制度的提出就是不想談成。

而黃珊珊除態度強硬提出「二選一」民調方案，最引人側目的就是她對潛艦案的迴護。最近引爆的潛艦國造議題顯然是藍白的一個矛盾點。國民黨立院黨團主攻潛艦國造弊案，國民黨力挺馬文君委員的監督權，黃珊珊卻力挺海鯤艦的專案小組召集人，也就是他的兄長黃曙光，並說她一家三代軍人為國奉獻，不容汙衊。軍人固然有其貢獻，更有其尊嚴，但如涉有弊案也不容質疑嗎？大陸連國防部長都落馬了，台灣還軍人萬歲嗎？試問，如果柯文哲當選了，潛艦弊案查不查？

共同承擔 歷史性任務

金溥聰和黃珊珊初步接觸已達成一些共識，也凸顯兩邊的差距，階段性任務已經完成。第二次的會議若再由兩人主談，只會更壞事，徒增雙方陣營的口角與仇恨值。一般會議都是透過幕僚談妥後，主帥再過場簽字認可，但由於時間緊迫，最好是雙方主帥面對面直接談，意見不同之處立即折衷妥協或是讓步，務期當場解決。

對於兩黨之間的差異，侯友宜說「吃一點虧沒有關係」，藍營也說可以妥協，這是解決紛爭、促成合作的必要而有效方法。兩黨應該在促進政黨輪替的歷史性任務下捐棄本位主義，各退一步，促成合作。例如，民調制或是初選制，不必拘泥在你輸我贏的本位立場，只要公正、可行即可；至於特偵組，可以說執政後立即檢討現有體制偵辦貪腐之不足，若需加強獨立性與偵辦力，則立即成立特偵組。凡此種種，都可折衷處理，一切以完成整合為前提。

兩黨目前承擔著解除燃眉之急的歷史性任務，也承載著6成以上民眾的共同期望，非政黨輪替不可。在這個關鍵時刻，多數民意希望兩黨齊心攜手，扳倒民進黨政府，選後促進台灣走向發展的正途，穩定台海和平與台灣安全。藍白合是政黨輪替之所必須，也只有這個途徑可以帶給台灣新的希望。兩黨不應再為枝節問題互嗆，應盡快進行第二回合的會談，由侯友宜和柯文哲直接對談，以國家整體發展為重，折衷妥協，促使藍白合立即成局，則台灣幸甚、民眾幸甚。