眾所期待的藍白會前會於上週六舉行，民眾黨堅持用民調方式，國民黨提出開放式民主初選。會後民眾黨內對開放式初選提出各種質疑，週日柯文哲主席正式回絕開放式初選，要求國民黨另提方案，否則不再會面。眼看藍白合可能「開局即破局」，讓期待政黨輪替的民眾陷入焦慮。

很多人認為國民黨組織動員力強，所以開放式初選對侯友宜市長有利。但是，難道柯文哲在開放式初選沒有贏的機會嗎？看過去半年各家民調，國民黨支持者有20%支持柯文哲。若國民黨能夠動員支持者，被動員出來的也有20%會支持柯文哲，絕不會全部倒向侯友宜。何況，國民黨近年黨主席選舉，起碼兩次現任主席落選，足見國民黨黨員的自主性很高，絕非一般人想像可以被盲目動員的。

同樣的，很多人認為柯文哲講話能打動人，網路影片瀏覽人數甚高，可以激發選民熱情。如果這些條件可以讓大量選民在明年出來投票給柯文哲，為什麼在開放式初選時他們不會出來支持他呢？何況，柯文哲日前接受專訪時說，只要讓他當正的，他不但會贏，還會大贏。設若如此，柯文哲怎麼會只有支持政黨輪替者參與的初選中輸掉呢？柯文哲拒絕開放式初選，實在是沒有自信的表現，讓人懷疑他是否真有號召選民出來投票的能量。

其實，柯陣營所提質疑不是不能克服。先談代表性問題，柯陣營認為要有550萬選民出來投票才能有足夠代表性。但以美國經驗，初選只有規定要達到50%的得票率，並沒規定要多少選民參與初選。因為美國一般投票率也不高，這個毫無問題。同樣的，我國總統選舉也沒有規定投票率過低門檻。再舉例說，民眾黨在上屆立法委員選舉拿到158萬票，但柯文哲去年12月連任民眾黨主席，也只有3780票。那麼，是不是也無法代表民眾黨的支持者呢？當然不會，因為規則就是這麼定的，任何人不滿意，唯一的辦法就是加入政黨，在黨內選舉投票改變權力結構。

客觀說，以國民黨舉辦全國黨公職選舉的豐富經驗，搭配民眾黨嚴格的監督，應可在期限內兼顧效率和公平的完成選務。至於柯陣營質疑的支持政黨輪替認同卡，這和美國政黨初選一樣，要投共和黨的人要先登記為共和黨選民，才能參與初選投票，簽署支持政黨輪替認同卡也是同樣的邏輯。反而柯文哲說不要用下架民進黨來進行仇恨動員讓人困惑，要投柯文哲或侯友宜就是不要讓民進黨再執政，如果柯文哲主張未來要和民進黨聯合執政，他應該要講清楚，並說服選民支持。若刻意含糊其辭，讓希望政黨輪替的選民誤以為他會讓民進黨下台反省，未來的白綠聯合政府將因缺乏民眾信任無法有效推動政務。

此次藍白若能聯合競選，選後按內閣制精神組成聯合政府，這將會創造歷史。要達成這個目標，需要用人民對民主自由的渴望轉換為強大力量，阻止民進黨淪落為新威權和新的黨國資本主義。開放式初選號召人民到投票所投票，而不是在家裡等電話又等不到，號召由成千上萬選民共同決定，而不是一千多人樣本做決定，這是把權力從民調公司還給人民。我相信開放式初選可以重燃支持者熱情，說服選支持者接受整合結果，也是此一歷史時刻不該輕易放棄的勇敢嘗試。

（作者為台灣大學政治學系教授）

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