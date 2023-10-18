10月7日晨，加薩地區的哈馬斯好戰分子對以色列發動突襲，不但首次侵入以色列的國土，更一舉殺害上千名無辜的平民，以色列舉國為之震驚。總理納坦雅胡誓言揮軍殺入加薩，掃盪哈馬斯，讓他們永世不能翻身。這一場軍事衝突如何善了？而周邊國家會否對以色列發動軍事攻擊，將局部衝突變成地區性的衝突，成為舉世關注與憂慮的焦點。

美國總統拜登在國內政局混亂之際迅速出手，一方面在言語上表達對以色列石赤不奪，堅定不移的態度，並派遣國務卿布林肯前往中東進行穿梭外交，而他本人也決定親往以色列訪問。

除了外交之外，美國政府也指派國防部長奧斯汀前往以色列表達堅定支持立場，並派出兩個航空母艦戰鬥群前往壓陣。

美國第一步派遣最新的航空母艦福特號USS Gerald Ford號，它配備了80架艦載戰鬥機，設置有最新式的電戰系統及情蒐設備。配合前往的有巡洋艦菲律賓號，驅逐艦Gravely、Mason號等。艦上裝置了Tomahawk戰斧對地巡弋飛彈，P-8偵察機、反潛機等。此外還有A-10攻擊機，負責提供對地面部隊的密接支援任務，包括攻擊敵方戰車、武裝車輛、炮兵陣地，也可以進行空中的管制，導引其他攻擊機對地面目標進行攻擊。

除了兩個航空母艦戰鬥群之外，美和也派出了11架C-17重型運輸機，飛往以色列Ben Gurion機場附近的Nevatim空軍基地。2架訊號情報（SIGINT）機，可以進行通訊情報、電子情報、以及量度與特徵情報系統的偵搜。美國國防部之下的運輸指揮中心（The Transportation Command）也從伊利諾州的史考特Scott空軍基地調派6架運輸機，供人員撤退之用。

在以色列可能派兵進入加薩進行地面清繳作戰，周邊國家蠢蠢欲動之際，美國又加派了艾森豪號航空母艦（USS Dwight Eisenhower）戰鬥群由維吉尼亞州諾福克（Norfolk）海軍基地前往增援。艦載戰機有60架。戰鬥群還包括Normandy、Thomas Hudner、Ramage、Carney及Roosevelt戰艦。兩艘航空母艦總兵力的人數達到12000人。

英國也沒有閒著，在美國的協調之下，派出全天候、多用途的鷹式戰鬥轟炸機F-15E Strike Eagle ，進駐到約旦首都安曼以東的Muwaffaq Salti 空軍基地待命。

美國國防部表示，已經準備由中東其他地區及歐洲調派2000名人員隨時待命（prepare-to-deploy），擔任軍事顧問及醫療等方面的任務，但不會加入戰鬥。

負責兩棲作戰、危機應變、人質救援等任務的美國海軍陸戰隊第26遠征軍（Marine Expeditionary Unit，MEU）也已進駐到科威特待命。

以色列對迦薩進行了10天的猛烈轟炸之後，並全面的封鎖加薩，哈馬斯幾乎彈盡援絕，既無再突襲的本錢，恐也無力再對以色列造成重大的傷害。就軍事而言，以色列的軍事力量足以壓制哈馬斯好戰分子，但要一舉殲滅也不是容易的事。

美國調派大軍壓境，一方面正如國防部長奧斯汀所說的，要表達對以色列安全鐵桿般（ironclad commitment）的承諾；另一方面也如同白宮國家安全顧問蘇利文所說的，「我們不能排除伊朗會選擇以某種方式直接介入」，美國「必須準備所有可能出現的緊急狀況」，並「阻卻戰爭升高的可能性」。

在戰場形勢已完全由以方控制的情況之下，美國竟勞師動眾派出兩個航空母艦戰鬥群及各式新型武器到東地中海，目標當然不是一小撮哈馬斯好戰分子。

美國要鎮懾的對象是黎巴嫩南部的真主黨、敘利亞及伊朗。真主黨要配合哈馬斯的話早在7日當天就應該同步發動攻擊，讓以色列南北受敵；對以色列零星的炮擊似乎顯示不欲介入這一場衝突。敘利亞的阿塞德總統自「阿拉伯之春」運動後，殘害數十萬人民，千萬人流離失所，境內還有4股政治勢力盤踞，包括美國支持的庫德族在內。美軍仍有部隊留守在敘利亞境內，近日增加了車輛及人員。敘利亞貿然出兵的可能性也不大。美國最主要的矛頭還是對準伊朗。伊朗在迦薩進行的是一場代理人的戰爭。在國內政治不穩、經濟敗壞、社會不安的情況下，目前還看不出自己出手打擊以色列的態勢，更何況美國兩個航空母艦戰鬥群已經擺好陣勢。

美國派兩個航母戰鬥群的另一個目的是展現軍力，讓以色列安心，不要擴大軍事衝突的範圍，尤其限制以色列不要對伊朗發動飛彈攻擊；一旦伊朗還擊美國捲入，後果不堪設想。

目前看起來以色列總理納坦雅胡可以度過第一階段的軍事危機，但進軍迦薩、封鎖迦薩只會為以色列帶來更多、更深、更長遠的災難。納坦雅胡軍事上的勝利正是他政治上潰敗的起點。（作者為前駐以色列特任大使）

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