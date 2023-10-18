第三屆「一帶一路國際合作高峰論壇」17、18日在北京召開，140多個國家派代表與會，相較2017年舉辦的第一屆，包括俄羅斯、義大利、西班牙、瑞士、捷克、希臘、土耳其、阿根廷、智利、菲律賓、印尼…等國家元首或政府首長，以及聯合國秘書長、世界銀行行長、國際貨幣基金組織總裁等國際組織領導人親自主席，共29位國際首腦參加習近平主持「圓桌峰會」的氣勢，不可同日而語。

那時是中國大陸國際影響力的巔峰。「中國經濟規模將超越美國，問題是什麼時候」，是當時經濟學界的共識。歐洲國家期望擁抱中國市場，脫歐後另謀出路的英國，也強調中英關係的「黃金時代」。

然而，或許正是那麼紅火，才激起超級強權美國的警覺與擔憂。貿易戰與美中競爭隨後爆發，國際合作氣氛變味。2019年舉辦第二屆時已沒那麼風光，但仍有150多國，包括英國、德國、法國、西班牙…派代表出席。今年第三屆是covid-19疫情後恢復舉辦，但在美國抵制下，歐洲、北美及日、韓、澳、紐等經濟發達國家幾乎全數缺席。因此，在美中激烈競爭情境下居然還有140多個國家派出代表，雖然多屬小國或窮國，仍是難能可貴，且意義非比尋常。

美、歐等發達國家抵制「一帶一路」，非洲、南美等發展中國家則普遍參與，隱含的態勢就是「南北分歧」（North-south Divide）。位於南半球的「全球南方」（Global South）國家加入中國領導的「帶路倡議」，北半球富國則選邊美國。這意味著美中競爭的兩個面向：一面是美國聯合發達國家孤立中國；另一面則是發展中國家結盟並支持中國對抗發達國家的「南北對抗」。

這影響將非常深遠。未來全球產業鏈即便真的兩極分化成「中國」和「其他國家」，全球市場的兩極分化，卻可能是美國領導的「全球北方」（Global North）和中國領導的「全球南方」。雖然南方國家多數又窮又小，人口總合將近富裕國家的4倍。美國並不具明顯優勢。

「南北對抗」與中國

「南北對抗」並不是新概念，「全球南方」詞彙在1960年代就已經出現，只是被當時的美蘇冷戰所掩蓋，「全球南方」也被視為「第三世界」的同義詞。當時國際描述冷戰通常從歐洲視角，即歐洲的「西方」國家與「東方」國家集體鬥爭。美國領導的西方為「第一世界」、蘇聯領導的東方為「第二世界」，沒有參與鬥爭的其他地區國家，則為「第三世界」。

冷戰以「西方國家」擊敗「東方國家」而結束。原屬「東方」的東歐各國陸續加入歐盟，歐洲進入統合。以往習慣使用的符號已不能完整表述世界新貌，國際政治學者於是復興「全球南方」概念，以統稱那些與美、歐政經體制有異、意識型態不同，貧窮且數量更廣大的國家群體。

國際形勢複雜且有太多面向，如果要簡化概念分析，「全球南方」大約就是發展中國家，相對的「全球北方」則是發達國家。如果還要更簡化，「全球南方」指涉全球廣大的窮國，北方則是指少數的富國。這界定雖然不夠周延，卻有助於讀者理解南北分歧，或者更明確的說，全球富國與窮國間的裂痕，為何會愈來愈深。

「全球南方」的不滿與訴求，簡單來說，就是認為美、歐等富裕國家制定全球規則卻自私自利，不顧窮國死活。例如covid-19疫情期間，富裕國家多囤儲了「只要願意打可以打3、4劑」的疫苗，窮國人民卻多數連1劑都沒得打。再如美國自己不製造什麼，卻利用美元霸權大印鈔票，從市場搜刮南方國家的資源與物資。當全球物價上漲，美國也只管自己打通膨，暴力升息，全然不顧美元升值抽離窮國有限的外匯儲備，造成嚴重的貨幣貶值與通貨膨脹。

更深層的原因，其實是結構性的。富裕國家對生態、環境有更高的品質要求，但這在全球體系中無法分割，因而制定規則，要求發展中國家和他們一樣限制開發，保護生態環境。

但對發展中國家來說，地球生態環境的破壞是發達國家造成的。例如19世紀歐洲列強在殖民地大肆獵殺野生動物，20世紀資本家為節省成本隨意排放有毒物質汙染海洋。

南方國家認為，現在發達國家富裕了，卻以嚴苛規則限制仍在貧困中的發展中國家，這不公平；發達國家應該先為之前破壞地球環境生態買單，然後再制定規則讓大家共同遵守。發達國家不願賠償卻依舊堅持規則，想和他們做生意或借錢發展經濟，就必須遵守。南方國家怎會服氣？

因此中國的「一帶一路倡議」，本質上是提供全球南方國家的一個新選擇。各國可以和中國貿易、談投資或借款，不必甩天龍國的美、歐。美國指控中國破壞「基於規則的國際秩序」就是從這個觀點。只是中國提出「一帶一路倡議」時並沒有這個意圖，是10年演變而自然形成。

中國推動「帶路倡議」的脈絡

10年前中國推動「一帶一路」時曾因英文翻譯（One Belt, One Road Initiative）難被理解而被美、歐媒體嘲弄。之後改為「帶路倡議」（The Belt and Road Initiative）且略具成效後，西方才領悟這與二戰後美國推動的「馬歇爾計畫」有異曲同工之妙，都具有紓解國內過剩產能，擴大國家影響力的效果。美國很理解「馬歇爾計畫」推動美國成為全球超強的作用，因此表面上雖然沒說什麼，實際打壓不遺餘力。「債務陷阱」指控即為經典。

不久前的G20峰會，美國還聯合印度、歐盟、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯簽署「印度－中東－歐洲經濟走廊」（IMEC）合作備忘錄，有意以連接印度、中東與歐洲的「香料之路」（Spice route），抗衡「絲綢之路」。

不過，「帶路倡議」真正的重點並不是貿易路線，而是市場。美國打壓可能搞錯重點。這要從中國推動「一帶一路」的脈絡來理解。

「一帶一路」前身是中國2000年啟動的「西部大開發」。當時中國產業以勞力密集為主，工廠集中在東南沿海，每年春節的返鄉潮號稱「地表人類最大移動」。要徹底解決這問題就是發展西部經濟，均衡東西發展。中國於是以「五橫、四縱，四出境」的規畫建設交通網，希望在西方打通另一個貿易方向，帶動西部發展。2010年還在新疆喀什成立經濟特區，體制比照當年深圳，希望能複製深圳市的成功經驗。

喀什特區的發展不如預期。這讓中國理解，光有境內交通建設不行，還需境外配合。2013年習近平上台後，即利用訪問哈薩克的機會宣布共建「絲綢之路經濟帶」，希望能打造新疆加中亞的經濟圈，這是個9千萬人的市場。之後認為海運貿易不能因此被忽略，因而再加上「21世紀海上絲綢之路」成為「一帶一路」。「帶路倡議」的願景也愈畫愈大，最終是連結歐洲、非洲與亞洲；這可是個65億人口的超級大市場。

中國推動「一帶一路」的目的一開始就是貿易，現在也還是貿易。中國無意介入當地國內政，只要能合法貿易，誰主政無所謂。也無意挑戰美、歐「基於規則的秩序」，只是「一帶一路」國家買不到的美、歐產品，中國會賣；借不到的貸款，中國會借。這自然形成新秩序，破壞美、歐在南方國家的布局。

為了掌握與帶路國家的貿易狀況，中國將「共建『一帶一路』國家進出口」單獨列為一個貿易統計項目。今年起海關總署還編制「中國與共建『一帶一路』國家貿易指數」，該指數以2013年基期為100，2022年已升到165.4。今年前三季，中國與帶路國家貿易同比增長3.1%，已占進出口總值的46.5%。這在中國對外貿易整體衰退時更顯可貴。也意味著即便中國最終失去美、歐市場，也有機會從全球南方國家彌補。

雖然全球南方的經濟發展遠不如北方；但發達國家經濟是存量概念，汽車、家電、資通訊電子產品…等耐久財都已經有了，再買是為了更新。而發展中國家經濟則是增量概念，很多都沒有，要有錢才能買。中國推動一帶一路有個單純的想望：只要你國家富裕了，就會買我的產品。如何富裕？「想要富，先修路」，中國有很好的基建工程團隊。沒錢？沒關係，我借你。這就是中國所謂「一帶一路的雙贏」。

雖然有部分投資案失敗，但多數成功。如果實在還不起，中國還會免去債務。2022年8月，中國即宣布免除非洲17國，總額超過1400億美元的23筆債務。

這是不是讓中國看起來有點像「冤大頭」？的確，中國對外許多基建投資或貸款是不賺錢的，例如「雅萬高鐵」。給印尼貸款的還款期是40年，寬限期10年；如果考慮50年的通貨膨脹，中國幾乎是白送印尼一條高鐵。但中國要的不是賺錢、政治影響力或美國指控的「債務陷阱」，而是「中國標準」。「雅萬高鐵」採用「中國標準」建造，以後高鐵延駛，還是要採「中國標準」，否則系統難以整合。「中寮鐵路」也是賠錢，但也是「中國標準」，未來如果要延駛到泰國曼谷，也將是「中國標準」。短期賠錢無所謂，中國要的，是整個東南亞的鐵路市場。

中國在非洲的布局，同樣也是如此。如果美國對「帶路倡議」的打壓最終失敗，將是因為對中國的宏圖看得太小了。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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