日前財政部公布9月海關統計，衰退一年的出口終於轉為正成長3.4％，政府官員研判第四季可望撥雲見日。然而，綜觀全球現況，非僅景氣低迷，通膨如影隨形，加以近來中東戰火燎原，國際局勢劇變，世局紛亂如此，經濟何時撥雲見日，變數已愈來愈多。

從海關統計來看，我們只能說出口沒有再壞下去，並不能說已經轉好，因為如今出口成長與否，看的是年增率，也就是和上年同月比較的結果，而上年9月出口極糟，也是這一波衰退的第一個月，遇到這麼低的基期，自然很容易就轉為正成長，以實際數字為例可以看得更清楚，今年9月出口388億美元，去年9月375億美元，前年9月396億美元，和去年比是成長了，但和前年比依舊衰退，這樣的出口正成長是很虛的。

依歷年資料，台灣由於生產所需的農工原料（原物料、關鍵零組件）多數仰賴進口，約占進口7成，當出口動能恢復時，農工原料進口會大幅成長，可以這麼說，農工原料的進口走勢可以視為出口的領先指標，但今年9月農工原料的進口仍衰退12％，若以第三季而言，農工原料的進口更衰退20％，進口如此疲態，正意味著出口動能仍未恢復。

此外，一年來居高不下的存貨率也反映出口疲態。去年，因應全球需求下滑，業者開始以減產來消化庫存，儘管製造業生產指數已連跌15個月，按理說庫存也應該消化得差不多了才是，但近期製造業存貨率仍達90％，比去年9月出口甫步入衰退之際還要高，若以2012～2021年平均製造業存貨率70％為長期趨勢，兩相比較，今年以來存貨率之高可謂歷年少見，全球需求之弱，台灣出口動能之疲，去年如此，今日亦然。

值得注意的是，國際貨幣基金（IMF）日前發布的預測也把台灣今年的經濟成長由4月估的2.1％下修至0.8％，下修幅度之大，近年少見，若把燎原的中東戰火納入考量，加以通膨幽靈仍在、俄烏戰雲密布、美中貿易衝突，國際局勢已是歷年少見的混沌，台灣外貿要在這個混沌的局面撥雲見日，可謂難上加難。

那麼，何以政府官員會認為第四季可望撥雲見日？原因很簡單，如今總體指標談的成長率，除非特別聲明，否則成長率就是年增率，也就是和去年同期比較，只要去年同期表現差，今年同期的年增率必然會好一些。統計顯示，台灣去年第四季出口衰退嚴重，比前一年同期減逾百億美元，在低基數的影響下，今年第四季的成長率很容易就「撥雲見日」，但請注意，這只是數字上的撥雲見日，而非動能上的撥雲見日。

台灣未來幾個月，將會進入數字上的「撥雲見日」，但這未必是動能上的撥雲見日，國發會主委龔明鑫周一於立法院詢答時樂觀表示，第四季景氣會脫離目前的藍燈，有信心今年台灣經濟成長率會比IMF預測來得好，約在1.5％上下。龔主委的信心應該是來自去年第四季偏低的基期，景氣燈號係綜合生產、金融、外貿、商業及就業等指標的年增率，去年第四季項項指標皆下滑，今年第四季年增率自然會好看一些，如此脫離藍燈自非難事，可謂數字上的撥雲見日，然而即使脫離藍燈，也只是回到黃藍燈，代表景氣仍是疲弱而多變的。

我們要提醒當局，自9月起的各項數據可能都會好看一些，因為自去年9月起不論是海關出口、外銷訂單、工業生產、GDP都開始走下坡，在年增率12個月為一期的循環下，如無意外，接下來的月份所看到的年增率都會由負轉正，「終止連12跌」、「終止連12藍」的好消息會紛至沓來，然而這也只能算是回穩而已，還不能算是復甦。

經濟情勢瞬息萬變，其狀態甚難描述，今年8月主計長朱澤民謂之「柳暗花明」，日前官員形容「撥雲見日」，皆廣為媒體報導，我們誠然希望柳暗花明、撥雲見日，惟國際局勢變幻莫測，而台灣出口依存度又高逾6成，雲散不散，日來不來，仍取決於國際局勢而非我們內需的力量，而以今日紛亂看來，年底前能天下太平已屬萬幸，至於要撥雲見日，那將是更大的挑戰。