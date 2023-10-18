柯美蘭16日接受中廣節目「千秋萬事」專訪，她提到如果藍白合不來，就趕快找「別人」合吧，談非綠聯盟也是有勝算的，畢竟有6成5的國人是要民進黨下台的。（陳育賢攝）

柯文哲的「辯論民調」與金溥聰的「民主初選」相持不下，非綠選民所冀盼的「藍白合」，眼看著就將要破局了，尤其是藍營原本期望的「二次會前會」，竟遭到白營的悍然否決，且明白表示藍營如果提不出更具體的、符合白營步調的合作方案，白營將「不會再作回應」，更讓「藍白合」蒙上了一層陰影；今日，黃珊珊再度提出「民調」的兩種方案，且態度強硬，非藍營從中「二選一」不可；金溥聰的回應雖仍保持善意，希望能有「折衷方案」，但對黃珊珊咄咄逼人的態度，也顯然有些微詞。看來不但會「破局」，而且將要「破功」了。

藍營顯然是比白營更迫切需要「藍白合」的，因此雖遭拒絕，卻還是頻頻釋出善意，儘管金溥聰對白營「說翻臉就翻臉」的行徑，頗致抱怨，但仍然表示「什麼都可談」，就是希望白營早日回到談判桌上，

「民調」與「民主初選」的優劣與可信度孰高孰低，網路上各陣營爭論不休，基本上都是在既有定見下，為自家所支持的對象辯護的，在無可檢驗下，當然是無法論定的。但是，由於「民主初選」無論如何都需要耗費較長的時間去規劃、執行，在登記時間逐日迫近下，如果不在最短的時間內達成共識，肯定就是來不及的了。顯然白營也正覷準了這點，只要拖個三天、五天，就不怕藍營不束手就擒，乖乖依照他們的「民調」方案來談判。

在地方組織、政黨實力遠遠無法與藍營相提並論的情況下，「民調」是白營唯一的憑藉，當然是必須堅守不移、絕不退讓的，這也是司馬昭之心，人盡皆知的。白營當然知道在藍白破局之後，僅僅憑藉柯文哲的「一人政黨」，是不可能贏過賴清德的，但是，白營顯然是另有盤算，且未必就是只志在總統職位的。

白營在上屆大選中，政黨得票率約為11%，擁有5席不分區立委，在柯文哲戮力經營，且充分發揮其個人魅力下，捲土重來，聲勢浩大，至少可以拿到15%〜20%的政黨票，而奪得8〜10席的不分區立委，而在未來極可能「三黨不過半」的情勢下，就等於是足以左右大局的關鍵少數，屆時縱橫於「藍白」、「綠白」之間，當然是可以遊刃有餘，甚至予取予求的。柯文哲對國民黨所主張的「下架民進黨」，始終或依或違，其實也就是預留了未來「綠白合」的空間，在立法院採取聯盟方式，劫時兩黨合力，國民黨立委不可能過半，也就只能徒呼負負了。

柯文哲智商157，當然不是徒具虛名的，他早已老謀深算，看準了藍營的弱點，未必會孤注一擲押寶在國民黨這邊，相對地，他是打著「柯郭合」的算盤的，而這算盤，有其長遠的布局，其中最重要的棋子，就是柯妹柯美蘭所提出的「柯郭合」。

「柯郭合」的話，白營當然是不便提出的，因為由他們提出來，不但顯得沒有誠意「藍白合」，簡直就等於是洩了底了。轉由一個掛著無黨籍招牌，卻又是與柯文哲血脈相連的柯美蘭刻意提出，而且是在深藍的王淺秋所主持的中廣的節目中提出的，這當然是精心布局過的。

柯美蘭雖然先表明了「柯郭合」不代表她哥哥的看法，但明眼人豈能不聯想到柯文哲？「柯郭合」，絕非柯美蘭所說的，「只是個人的意見」，而是柯文哲的授意，甚至是巧妙布局中的一環，是絕對不能等閒視之的。

「柯郭合」能不能成功？關鍵當然在於郭台銘。郭台銘的動向，至今仍讓人如墜五里霧中，但逐漸邊緣化卻是事實。近10日以來，報章罕見有郭台銘的相關報導，而商總理事長許舒博預訂在11月下旬，邀請總統候選人，各辦一場「與未來國家領導人有約」會議，居然獨漏了郭台銘，更可見其被漠視的程度。

儘管如此，不可否認的，在柯粉及部分厭惡朱立倫、侯友宜的藍營群眾擁護下，郭台銘還是可以擁有5%〜10%的支持率的。如果郭台銘願意屈就副位，則白營加上郭營的支持率，不但可以遠遠拋下侯友宜，更可能與賴清德一拼高下，而在「棄保」的操作下，未嘗沒有勝算。柯文哲的民眾黨，當年頗仰賴於郭台銘的扶持，兩人的交情自非尋常可比，而有郭台銘的揖注，柯文哲自然如虎添翼，勝算大增。

其實這是「一石兩鳥」之計，一方面對郭台銘釋出善意、拋出魅眼，一方面對國民黨施壓，即便郭台銘不願合作，這也無妨，畢竟是與己無損，還是可立於不敗之地的。「柯郭合」表面上是「此地無銀三百兩」的欲蓋彌彰之舉，實際上卻是根本無懼無畏，就是怕你們國民黨不曉得的而已。這是一記「殺手鐧」，提醒國民黨，你們不屈從於「民調」，別忘了，我還有郭台銘可以合作，你們就看著辦吧！

因此，藍營的「民主初選」，白營是絕對不可能接受的，再如何兜圈子，也非回到他們主張的「民調」不可，因此，今日白營還是相當強硬地提出了「民調」的兩種方案，而無論哪一種，皆是擅長空戰的柯文哲佔有優勢的，但是，絕口不提對自己不利的「民主初選」。

藍營會不會接受「民調」？答案是呼之欲出的，且不說從各種跡象看來，比「民調」，侯友宜必然居於下風；作「辯論」，侯友宜雖自信滿滿，但木訥質實、直來直往的侯友宜，對上能言善道、唱做俱佳的柯文哲，誰會不替侯友宜捏把冷汗呢？不必嘲笑藍營「沒有信心」，實力懸殊的仗，打起來豈非以卵擊石？家大業大的國民黨，泱泱盛盛，怎麼可能接受呢？

但是，「民主初選」從時間的緊迫性來說，已註定是不可能實施的了，面對白營接二連三的「民調」攻勢，如何招架？國民黨不是自誇黨內人才漪歟盛哉嗎？如果連一個足以破佌連環計的智者，那結果就只有一拍兩散，「始會即終會」，眼睜睜看著「藍白合」徹底破局了。

「藍白合」一旦破局，得利的當然是綠營的賴清德，國民黨即便立委席次仍居第二大黨，也等於是邊緣化、無足輕重了，損傷之大，不言可喻。柯文哲進可攻、退可守，反而在藍、綠的夾縫中，可以左右逢源、吃香喝辣。老實說，「藍白合不合」，對柯文哲來說，是一點都不重要的。（作者為自由撰稿者）

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