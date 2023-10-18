藍白合會前會，民眾黨主張以民調來決定參選人，國民黨則提出開放式民主初選，雙方尚未達成共識，柯文哲直接點名金溥聰別有用心，根本沒打算合作；金溥聰則反嗆柯文哲別扣帽子，甚至指柯說翻臉就翻臉，藍白合變成隔空交火和各有堅持，不免讓人擔心藍白合會親痛仇快和瀕臨破局，讓非綠選民大失所望。

對於國民黨所提出的開放式初選，民眾黨提出可能會造成代表性不足、名冊建置問題、準備時間倉促等三大問題回絕，並認為開放式民主初選實為封閉式選舉，建請國民黨重予思考採用全民調方式，或提出具體可執行、可信之替代方案。柯文哲還表示，依國民黨的方法，無法找出一個最強的在野候選人，更酸侯友宜「不然讓給你選，你也不會上」，還點名金溥聰故意提出很難執行的方法。

其實，柯文哲是對國民黨動員組織戰有所顧忌，而侯友宜則是對於自己的民調能否贏過柯文哲沒信心，因此，藍白雙方才各自機關算盡，挑對自己比較有利的政治招式出招。如此，沒有共同的政治利基與共識，再怎麼談都是海市蜃樓。

柯文哲的政治利劍出鞘，乃是對國民黨採壓迫戰，逼國民黨捨金溥聰，讓朱立倫、韓國瑜與侯友宜直接與其會商和協議，如果，這樣的陣容，還是談不攏，柯文哲可以轉身尋求與郭台銘的合作，讓「柯郭合」、「柯郭配」成局，大打政治直白風格配經濟CEO牌，吸引中間板塊、年輕族群和經濟選民支持，屆時，侯友宜可能會被柯文哲操作淘汰賽而棄保，國民黨在國會的席次更會面臨到被壓縮的岌岌可危困境。所以，柯文哲進可攻、退可守，侯友宜和國民黨反倒會是路愈走愈窄，所承受的政治後座力會來得晴天霹靂。

其實，國民黨有14個執政縣市，比全民調，侯友宜的實事求是與用人安定風格，未必會輸給柯文哲的反反覆覆和人事動盪自走砲作為，國民黨就是缺乏自信，才會讓民眾黨看破手腳。眼前，侯友宜應該學習關公精神，毫無畏懼的與柯文哲就全民調的遊戲規則一較高下。否則，柯文哲一旦和郭台銘結盟，侯友宜必然會被邊緣化，國民黨2024這一局也不用玩了。非綠共主的地位，將被柯郭同盟囊括概盡。

朱立倫、韓國瑜必須扮演國民黨生存興亡的關鍵角色，若是堅持採行金溥聰的開放式民主參選，注定讓侯友宜與國民黨成為藍白合破局的罪人，逼得柯文哲向郭台銘交心。再者，如用開放式民主選舉，藍營必然會全力動員，選民結構相近所產生的2024總統在野候選人，必然是從小圈圈中取暖，無法開拓多元票源，因此，藍營何不答應以全民調的方式來一槌定音，既讓自己的小雞力量更為茁壯，也能與民眾黨組成聯合政府，如此，一舉兩得，比較符合發揮大我的精神。否則，根本是平白把機會讓給郭台銘，讓他舞春風，柯美蘭的一番話語，不是透漏了弦外之音嗎？

國民黨不要再短視了，盡全力凸顯侯友宜的政治優點和人格特質，與柯文哲決戰全民調，才有活水川流不息。這樣才能打敗賴清德與民進黨，讓兩岸局勢回春和臺灣人民安居樂業，國民黨和侯友宜要從避戰的大局來看待藍白合。

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