千呼萬喚，10月14日的「黃金會談」開啟了藍白合的序幕，但是不論是民眾黨的七主張，或是國民黨的四點，其實決定藍白合是否能成，關鍵還是在第一條，「最強」候選人的產生方式。

民眾黨提出以民調選出「最強侯選人」是延續柯文哲的一貫主張，只要確認好施行方式，選好執行單位，可以在正式登記前推出人選。

做民調是一個學問。首先樣本需有代表性，且樣本必須是隨機抽樣，調查結果才能有效推論。因為隨機抽樣，母體中個體被抽到的機率可計算出來且相等。國內民調技術成熟，也不乏有信譽的民調公司及單位，只要在執行方法討論好，把規則制定清楚即可辦理。

此外，民調是各政黨普遍初選使用的方式，也是做為制定競選策略的重要工具，恐難否認其客觀性。

國民黨一直主張「最強侯選人」產生方式應該納入地方動員能力，還有14名縣市長、立委和議員的實力。但一再強調政黨實力的論述總有黨大欺小的疑慮，但也必須提出相對於民眾黨，且有說服力的方法。國民黨推出在各地辦「初選」決定候選人的方法，一來強調美國、法國、韓國均辦理過，其實主要原因恐怕是可以發揮其組織動員的優勢，順勢強取民眾黨！

民進黨在1995年總統初選第二輪即以開放一般民眾投票方式，選出彭明敏代表參選，當時總投票數約30萬票。這種投票方法，即使量很大，因為不是隨機抽樣，學理上「無法推論」，只能說反應出這群參與者的意見。

此外，以侯、柯民調僅差3-5%來看，假設30萬民眾來投初選，只需要動用1萬人，就可以翻盤。以國民黨百萬黨員而言，支持侯的選民較多年長者而言，被動員的成功率當然高出民眾黨很多。更何況2021國民黨選黨主席，就有約20萬黨員投票，只要動員，完全可以操作結果。

國民黨不同意用民調，原因是認為會被執政黨動員操作，但用投票初選方式來選出「最強侯選人」，恐怕更容易被操作！當然，民調也可能被操控，但以隨機抽樣的概念，需要動員20萬人在守侯在電話旁等幾天（民調期間），才能影響1%的意見。這計算雖然很不精確，但相較要在初選動員投票，操控民調難度高出很多。

民眾黨支持者偏年輕，明年出門投票都需要很大的熱情了，要他們出門、記名、簽署下架民進黨同意書，可能還需要返鄉才能投票，這意願怎麼可能高！如果民眾黨同意這方式，就直接出局了！

以美國選舉而言，民眾需要事先登記，才能在選舉時投票，但台灣並沒有這制度。就是因為需要先登記才能投票，用「初選」投票選出候選人有其合理性。然而，不是國外用過的方法，就一定適合台灣。此外，辦理「初選」經驗不足，所需要的準備時間會很久，更需要花費大量人力監票、開票，要在登記前完成，會是個不可能的任務。要辦理這樣的初選，恐怕還是會由國民黨地方組織辦理，公信力會是個問題，更有可能產生各種爭議，造成兩黨決裂。

相較二種方式，或許採民調是比較有學理依據且合理的方式。然而，或許國民黨提出「初選」的方式，只是強調地方組織實力的另一種說法，對於民眾黨恐怕看不到任何誠意。

兩黨如果無法取得共識，其他的合作也就不用談了，就先恭喜賴清當選吧。（作者為中國文化大學大眾傳播系教授兼系主任）

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