「藍白合」10月14日會前會落幕，侯辦執行長金溥聰提出「開放式民主初選」應對柯陣營「民調決勝負」，會後柯陣營砲轟「難以執行、別有用心」；金溥聰反批，「柯文哲說翻臉就翻臉，二度會，態度說變就變」。藍白雙方有氣有怨，只顧著戳對方弱點，卻忽略了綠媒發動唱衰藍白不合，侯柯得爭氣一點。

柯文哲「民調決勝負」，顯示柯為正贏得勝率最大；但是先前許多專家學者也說民調容易被競選對手操作，這並非民調公司說技術可以克服就能服眾，畢竟總統大選，候選人真正實力還是必須全面評估組織、動員、文宣、造勢等能量，候選人本身形象和能力固然重要，其所屬政黨的實力也不能忽視。

反觀，侯陣營所擔心民調容易被操作的問題，柯陣營不能簡單兩句話淡定帶過。2019年對手民進黨總統提名初選，也是民調決勝負，時任黨主席的蔡英文總統面對前行政院長賴清德挑戰，黨中央推遲民調時間從4月中旬到6月中旬，自甘破壞遊戲規則取得勝選，即使5家民調結果一致、即使手機市話比例如何調整，終究無法讓落敗一方支持者信服。前總統陳水扁就表示：「打死也不相信」，更點名黨中央的抽樣母體出問題。言下之意，抽樣母體技術上被動了手腳。

既然對手民進黨有操作民調的「前科」，國民黨總統提名初選曾被綠營反操作民調的跡象，柯文哲就不能不正視民調的局限性，藍白合能不能找出方法推出最強的候選人組合，值得多元思考。柯陣營說「民主初選」難以執行、別有用心，但以國民黨選舉黨主席的選務經驗來說，民眾黨所謂難以執行，不過是國民黨家常便飯耳。

總統大選的對戰經驗更重要，即使現在藍白合的聲勢也未必能與2004年國親合連宋配比肩，無論是民眾黨堅持「民調決勝負」、國民黨所提對案「開放式民主初選」，僅是簡單的科學思維，雙方協調出一套都能接受的方案，時間上還來得及。

不過侯柯陣營千萬不能輕敵，對手民進黨不會坐視藍白合，綠媒唱衰藍白不會合已吹響號角、郭台銘又傳來蹭柯文哲。一再輕忽民進黨、郭台銘見縫插針，恐怕才是侯柯兩陣營「藍白合」最致命的罩門。

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