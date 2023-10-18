在美國，「零元購」已經變成了一個讓人困惑和困擾的現象。這個名詞曾經只在美國社會的邊緣族群中傳播，但現在已經深入到了主要城市，成為一個令人不安的現象。這種大規模搶掠行為的背後，是一系列複雜的心理學和社會問題，它不僅威脅著美國的基層治安，也突顯了美國社會的困境。

零元購，這個詞語或許聽起來輕鬆詼諧，但實際上背後有著深遠的歷史和背景。這種搶掠行為最早出現於加州，當時該州通過法案，只要盜竊金額不超過950美元，就以輕罪論處。這個法案的實施鼓勵了零元購現象的快速擴散，並在全國各地掀起了一股搶劫潮。

這個合法化的搶劫行為，使得犯罪分子可以大搖大擺地在商店中行竊，而商店員工卻無能為力。零元購的名字實際上是一個誤導，它並不是真的零元，而是指盜竊金額不超過950美元時，犯罪分子所面臨的法律處罰輕微。

曾經被稱為文明燈塔的美國，如今每天都在上演野蠻鬧劇。舉例來說，在費城，上百名青少年闖入多家商店，將所有商品洗劫一空。儘管警方趕到後拘捕了一些疑犯，但他們很快就重獲自由，因為司法機構似乎束手無策。

這一問題引起了許多社會名人的關注。世界首富馬斯克在看到費城集體搶掠影片後，不禁在社交媒體上發出感慨，稱美國可能已經成為一個笑話。前總統川普也表達了對零元購的擔憂，他批評現行法律只保護罪犯，而不保護普通市民的權益。

在這一問題上，執政的民主黨似乎採取了一種寬容的態度。他們的政策可能過於自由，使得犯罪行為得以蔓延。這種反應讓人們質疑，美國是否已經失去了對基層治安和社會秩序的掌控，這個墮落的城邦是否還能回到過去被譽為機會之地的輝煌時刻。

零元購之所以如此盛行，是因為背後有著一種複雜的心理學和社會環境。年輕人走上犯罪道路的原因並不僅僅是他們的道德觀出現問題，更重要的是他們對社會現實的反感。美國的基層治安已經腐化多年，許多社區陷入經濟困境，年輕人生長在這樣的環境中，他們長期處於貧困和絕望之中。在這樣的背景下，合法手段似乎已經不再是他們實現目標的途徑。零元購則提供了一種逃避現實和獲得快感的方式，這種扭曲的價值觀使年輕人更容易參與搶掠行為。

更令人擔憂的是，這種搶劫行為正在變得越來越有組織性。組織的搶劫隊伍，甚至高達80人的武裝團隊，大膽地闖入治安良好的富人社區，這在美國歷史上實屬罕見。他們佩戴面具和頭套，將這一行為變得更具計畫性，這些搶劫者熟練地逃避警方的追蹤。這種有組織的搶劫行為更是具有政治正確性，這讓警方難以處理。這種組織性和政治正確的支持，讓年輕人覺得搶掠是對社會不公平的回應，進一步加劇了這一現象。

零元購不僅僅是一個犯罪行為，它還對美國的零售業帶來了巨大的損失。這些損失最終會轉嫁給普通市民，尤其是那些家庭經濟狀況脆弱的人。在通膨和物價上升的情況下，人們不得不面對生活壓力的增加。美國社會已經陷入了一種無法解決的問題，如果不解決這些根本性的問題，我們可能會看到更多的年輕人走上犯罪道路，這對美國社會和未來的穩定性都是一個嚴重的挑戰。

因此，美國需要從根本上改善基層治安，提供更多的經濟支持，改善社會公平性，以打擊零元購現象。這種搶掠行為不僅僅是一個個體的問題，更是整個社會的問題。美國必須重新找回那個曾經被譽為機會之地的精神，而不是讓這種搶掠行為繼續蔓延下去。否則，這個墮落的城邦將不再是我們所熟知的美國。

總結來說，零元購現象不僅是一個犯罪問題，更是一個社會問題，它揭示了美國社會中的深層次問題。美國需要從立法、執法和社會支持等多個層面著手，以對抗這一現象。只有通過共同努力，才能讓美國重拾昔日的榮光，成為一個更安全、更公平的國家。

（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授）