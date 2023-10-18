飯桌上，曾飽受當年「國親合」折磨，迄今似仍餘悸猶存的友人戲謔笑說：「政黨整合不成，往往就變成『整人』！」對照這幾天藍白合幕僚首會的起伏轉折，從彼此以禮相待、氣氛融洽，到提出整合機制關鍵主張各說各話、毫無交集，再演變成隔空駁火，似乎再度應驗「整合」變「整人」。

總統大選倒數3個月，藍白好不容易坐下來談，但雙方派出的「黃金」核心幕僚，都被視為「鷹派」代表。金溥聰、黃珊珊先禮後兵，金向黃強調一定秉持最大善意，「請您千萬不要多心」；黃則喊話希望未來大家想到這一天，「你我都不會後悔」。

但到了實質磋商「肉搏」環節，雙方硬碰硬，誰也不讓誰。面對黃珊珊提出的找5間民調公司、市話手機各半、採對比式民調，以平均數決定結果等條件，金溥聰無預警拋出「開放式民主初選」，民眾須先親簽贊成在野整合下架民進黨的「認同卡」，實名制、驗身分證等奇招反制，殺得白營措手不及連忙喊停，即便後續雙方達成公開辯論、國會席次極大化、聯合政府等共識，也無濟於事。

藍白合初次會面就「卡關」，未朝支持者期待的柳暗花明劇本演出，反而彼此你來我往、僵持不下，走入了「死胡同」。時隔不到24小時，藍白更是直接「不演了」公開互撕，白營以代表性不足、名冊建置問題及準備時間倉促等三大理由，直指國民黨及侯辦提出的「開放式民主初選」與柯辦所提「全民調」建議差距過大，柯文哲甚至氣到開嗆侯友宜「「一盤魚脯仔全全頭」」，並撂狠話稱：「不是你想選就選，就算讓給你選也不會上！」

對此，藍營也不甘示弱，金溥聰立即切換回「金小刀」人設，親上火線反酸柯不要「以己之心，度他人之腹」，並翻出舊帳指柯文哲過去也曾多次親口說過，有很多假民調、策略性民調，甚至說民調可以用買的，「昨天開完會回家心情原本還很好，今天心中突然多一個大石，這個大石就是柯主席加上去的，說變就變，無言以對！」

如今最新演變又更趨艱困，柯辦堅持民主初選不可行，再談也是浪費時間；侯辦更定調，完全排除民主初選，沒有折衷方案，民眾黨必須為無法合作負責任。

藍白合急轉直下，歸根究柢，雙方是否從頭到尾根本就不想「合」？而是只想累積日後破局互推責任的政治「相罵本」？

藍白究竟能不能合，其實存乎一心，整合成敗僅在一念間，其他都是枝微末節的技術性問題。反之，若讓技術問題反過來破壞整合戰略，所謂合作只會是拖棚歹戲，讓選戰提前進入垃圾時間，包括賴清德在內，大家何不早點回家洗洗睡卡實在！

（作者為自由撰稿者）