非綠陣營陷入競合關係中較勁，表面上是尋求合作，實際是在爭鋒，追求於我有利的組合方式。由於誰都不讓誰，各使出渾身解數之力，奮力拚搏，每個人的政治修為與性格充分暴露。

最不堪的是郭台銘。他前後兩次求之於國民黨，所求未遂立即翻臉，口出惡言，毀信背義，另謀他圖。這次大選，他先罔顧誠信，不履行支持侯友宜的承諾，又去尋求與柯文哲合作，併購民眾黨之聲四起，「大哥先做4年」之說甚囂塵上，不得善果後自行進行連署，非取得參選資格不可。

眾人皆不看好他的選情，但他的目的不在於獨立參選，而在於上談判桌，迫使藍白非跟他合作不可。意想不到的是，他的連署冷冷清清，雖然可以過關，但處境邊緣化，談判籌碼盡失。眼見藍白兩方喬不攏，他準備再出招，試圖與柯文哲談合作。在這過程中，他不嫻熟政治及霸道的個性表露無遺，他營造的大善人「人設」嚴重掉漆。

依據民調，在野力量有希望扳倒執政黨，關鍵在於能否結為一體。這原本是場聯盟賽局，而不是博弈，只有合作才有希望，但兩方都認為必須於我有利，否則就是把機會與資源讓渡別人，結果是幫人抬轎。

柯文哲是絕不願幫人抬轎的，因為他的民調不輸人，而且沒有太強的藍白合意願，除非藍營不選總統而支持他選；否則，他的最大利益在於成為立法院關鍵少數，參與聯合內閣，左右政治大局。

萬一當選總統，柯文哲想和多席次政黨合作，藍或綠都無所謂。他一再強調沒有要「下架民進黨」，也不反對台獨，不要成立特偵組查辦民進黨的貪腐案件。反正是不願與綠營搞對抗，好拉淺綠的票，也拿綠營為籌碼向國民黨擺譜。

在這場權力遊戲中，柯文哲成為在野各方爭取合作的對象，他可抖了，要別人成全他，一切聽他的。他又變來變去，興之所至，隨意貶人、唬人，一副要地球圍著他轉的模樣。藍白合，他不斷口出狂言，一下說比民調，輸的退選；一下說，輸的推薦副總統；一下說，讓給侯友宜，他也上不了；一下說，我為正，藍為副，把郭台銘拉進來，我會勝，而且大勝。

藍白首次會面後，柯文哲大肆抨擊國民黨及金溥聰，認為對方根本不想合作，才會提出那麼困難的方法。為了逼藍讓步，他又聲稱國民黨是多頭馬車，不知道要跟誰談，跟郭台銘一個人談比較容易，意在讓國民黨擔憂被邊緣化，不得不接受於柯有利的合作方式。

問題關鍵在於藍白合究竟是在組聯隊還是進行政治博弈？如果是組聯隊，就應保留妥協空間，但民眾黨堅持己見，非用民調決勝負不可，對國民黨的「開放式初選」完全不考慮、不接受，對於國民黨期望協調出「折衷方案」，堅不讓步，致使協商難以推進。

柯文哲將協商視為純博弈，而且唯我是從，堅持己見。在他看來，反正是你有求於我，不聽我意就拉倒，至於在野合作對於台灣的整體利益則不在考慮範圍內。在他身上，我們看到一個在權力遊戲中精明強悍的棋手，但沒有看到一個具有國家領導人格局與襟懷的政治領袖。

（作者為資深媒體人）