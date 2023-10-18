以巴戰事爆發，台灣凜然而驚的人不少。原來，在世界最可能發生戰爭的地區，台海還排在以巴之前，不料戰事就這樣發生了，對習慣歌舞昇平的台灣民眾自然產生衝擊。

戰爭發生，歷史時期可以就是強者對弱者赤裸裸的掠奪，但時代不同了，這種赤裸的掠奪在當代已喪失任何正當性，正如此，即便俄烏間有許多歷史牽扯，但俄烏之戰，既是以大凌小，既是俄羅斯主動攻擊，它所能得到的支持就極少。

現代的戰爭更多導因於彼此的敵意，這敵意雖緣於歷史與現實的種種糾葛，但最終，彼此間既已形成一種「恨」的心結，凡對方行為都作負面解，愈演愈烈，最後就走入了戰爭。

而也因這樣的心結，消滅的既是「其心必異」的異類，發動戰爭者常就自覺坦然，他往往能毫不猶豫地用上極端手段，據報導，有哈瑪斯成員對兒童、婦女、老者亦不手軟，就因於此。

這種極端行為來自極端的自居正義，消滅邪惡不只是任務所在，更就是「天職」，平時溫文有禮、飽讀詩書的人在此竟就一變而為冷血的殺人者。二戰時的納粹就如此，許多蓋世太保的軍官家世背景良好，古典藝術涵養深湛，但殺起猶太人來卻絕不手軟，其泯滅人性在外人看來，是不可思議的人格分裂，但在當事人本身，卻就在「憎恨邪惡」的心理中得到「完美」的統一。

所謂恐怖分子，更多時候就是這樣的人，只要不面對他恨的人，他就是一般市民，甚且是個具道德涵養的人，平時哪裡殘忍成性、嗜血如命！

正是如此，談避免戰爭，消除恨，才是真正的釜底抽薪之道。而回看兩岸，這幾年來的敵意升高，根柢就因視對方為邪惡使然。這樣的社會心理不轉變，走向極端的可能性就在，一個偶然的摩擦也可能換來巨大的災難。

兩岸過去不是沒有善意來往，大陸作家韓寒來台後發文稱「台灣最美麗的風景是人」，大陸朋友在台的自由行，總是帶著滿滿的觸動回家，有更多這樣的善意累積，就不會將彼此的糾葛分歧放大，就更可能傾向於讓時間來解決歷史問題，而所謂解決，也不是「全輸全贏」的零和遊戲。

大陸人來台如此，台灣人去大陸也一樣，40年來的改革開放，讓台灣人看到大陸走向現代化的希望，實際親歷，也就知道，大陸城鄉、貧富差距的包袱之重，對許多與台灣不同的施政作為，自然就多了一份體貼。

在當時，要說兩岸會開戰，誰能信？但現在危機就在眼前，只因恨意被積累到一定的臨界點。

會如此，政治人要負最大的責任，政治牽涉權力的競逐，有人小鼻子小眼睛，用小鞋讓對方穿，有人更需要靠醜化對方來正當化自己，所以兩岸檯面上就少良性的來往，美其名都為人民著想，卻讓人民彼此間的敵意疊加。

而真要讓敵意螺旋反轉，就不要讓政治的氛圍壟罩一切，回到人性與文化的基點，就能更自主地看到對方的存在，讓體貼與善意積累，可能的危機就能減少。

也許有些人會覺得自己的力量單薄，但大的善意就來自平日一點一滴的累積，想想，戰爭也常來自那看來極小的摩擦，因為這摩擦是恨意火藥庫的引信，以此產生了蝴蝶效應。那反過來說，我們每個人的一絲善意，也可能就是澆熄引信火苗的那滴水。

值此時刻，任何能減低兩岸惡意螺旋的事都該去做，有更多的他者觀點，就能夠讓他者成為朋友，何況，兩岸同文同種，原非他者，歷史的分歧有它的時空背景，積累善意才能真正超越分歧，所謂「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，並非不可能。

（作者為文化學者）