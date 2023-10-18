台積電不在龍科三期設廠已算「落後指標」了。去年底「九合一」大選前，「雙鄭」宣布台積電1.4奈米落腳龍科三期，但台積電不回應，竹科管理局保持靜默，因「選舉操作」意圖太明顯。選舉放「利多」當然不限綠營，只不過政治斧鑿斑斑，誰人看不出。

類似戲碼，早在高雄上映過。陳其邁補選市長後，台積電高雄設廠成其「政績看板」，但2022年「九合一」選舉前後傳出生變，陳其邁只能說尊重台積電決定。藍營輕輕放過未大加撻伐，因事實本如此，能設廠，對當地甚幸，市場、就業、民生、地價都好；設不了廠，卻有著台積電布局國際更深層的考量。

台積電首季營收已不如預期，不僅因記憶體庫存全滿，全球大廠三星、SK海力士都相繼減產，美日建廠計畫雖持續，但高雄、南科、竹科擴產全放緩。這是因應國際變化，莫非民進黨連常識都不懂，否則怎反過來指責桃園市府「放生」不盡責？這只是再次證明綠營「政治操作」的兩面手法。

現在看，「九合一」前民進黨已計畫「趕鴨上架」台積電，從政院、經濟部到桃園市府，就是要造成台積電確定落腳龍科成為既成事實，表達「雙鄭」政績無人可取代。至於龍科三期有沒有建置、土地徵收有沒有困難、水電環評是否將曠日廢時，都不在他們的考慮之內。重要的是先喊先贏，贏者全拿。

「九合一」大選前，面對台積電設廠，鄭運鵬要張善政「別吃味」；如今台積電不設廠，民進黨再反咬一口「消極不作為」。沒想到民進黨的政治話術，如今已幻化為高明騙術。但人民真的那麼好騙嗎？