巴勒斯坦哈瑪斯武裝組織對以色列攻擊事件，引來以國強烈的報復。以色列除對迦薩地區停水、停電、炮擊外，並下令北部地區居民南遷，準備展開軍事行動，全面打擊哈瑪斯勢力。以國的報復行動不但引起國際社會對人道危機的擔憂，伊朗警告不排除對以色列發動先制攻擊，更讓世人憂心中東爆發全面衝突。

戰爭升級會打亂拜登布局

美國國務卿布林肯緊急出訪以色列，拜登總統也親自到訪，並將與周邊阿拉伯國家會談，他們表達對以色列支持之餘，也希望戰爭不要擴大。大陸派遣特使與相關各方協調，希望推動停火、促進和談。布林肯曾與王毅通電，希望中國發揮影響力以推動中東地區局勢恢復平靜。

美國總統拜登發表演說支持以色列的反擊，並派遣兩個航空母艦戰鬥群前往中東穩定局勢。但美國對以色列的支持並非全面，拜登在接受哥倫比亞廣播公司60分鐘節目採訪時，警告以色列不應占領迦薩，並要求以色列允許國際社會提供人道援助和物資。拜登擔心人道危機擴大，將激怒伊斯蘭國家，影響美國的聲譽。

以國對迦薩地區實施封鎖，限制民生物資與醫療資源進入，連日的轟炸與攻擊更造成巴勒斯坦傷亡人數飆升，引起國際嚴重關切。中方也向聯合國組織與巴勒斯坦當局提供緊急人道主義援助，幫助解決迦薩地帶食品、醫療、居住等需求問題。在人道問題上中美立場一致，各自透過不同管道給予援助或對以方施壓，人道危機擴大將增加戰爭蔓延的風險，中美都不樂見。

拜登此行原本也預計前往約旦，和中東其他國家舉行高峰會，希望透過外交手段節制和安撫各方，不過因為迦薩地區一家醫院17日遭到轟炸導致500人死亡，約旦取消了該峰會計畫。拜登此行對即將來臨的總統大選有重大意義。他希望展現美國領導力的回歸，顯示他與川普「美國優先」外交作風之間的差異。更重要的是如果戰爭擴大，波及更多中東國家，將會引發油價暴漲，美國好不容易壓制的通膨將死灰復燃，不利拜登的連任。

拜登的中東戰略是希望緩解以色列與阿拉伯國家的緊張關係，並恢復與伊朗的談判。美國希望減少在中東地區的軍事存在，將重心移往印太地區對付中國。因而從伊拉克和阿富汗撤軍，協調以色列與沙烏地阿拉伯建交，牽制伊朗，以維持中東的穩定。美國還結合其印太戰略企圖打造一條「香料之路」，建構印度、中東到歐洲的三方經濟帶，以抗衡中國的一帶一路。以巴衝突擴大美國勢必被捲入，這將會打亂拜登的中東布局，也會影響烏克蘭的戰事發展乃至美國印太戰略的推動。

中東動盪將不利一帶一路

對中國而言，經過多年的經營與一帶一路的推動，中國在中東的經濟利益日深，政治影響力也隨之增加。北京今年成功促成伊朗與沙烏地阿拉伯的復交，又讓兩國以及阿拉伯聯合大公國一併成為金磚國家組織的新成員，都讓北京在中東的實力大增。而北京與以巴雙方關係密切，長期保持中立，也贏得以色列與阿拉伯世界的信任。

這次以巴衝突升高若是造成中東整體的動盪，不利於北京持續推動一帶一路。事發至今北京不但沒有譴責哈瑪斯，還明確表示對巴勒斯坦人建國權與生存權的同情。這固然引起以色列的不滿，但是如果以美都不希望戰事升級，還是必須引進中國勢力發揮作用。特別是中國與伊朗的關係，對推動中東和平至關重要。伊朗是哈瑪斯和黎巴嫩真主黨的主要經濟支持者，又表現出不惜發起先制攻擊的態勢。美國與伊朗交惡，對伊朗沒有太大影響力，要改變伊朗的態度還是需要北京出馬。

中美兩國在中東的戰略利益不同，對以巴衝突的解決方案也不一致，但雙方都不希望戰事惡化，導致重大人道危機以及更激烈的區域衝突。在此基礎上，世人希望中美能夠合作，而中美之間也存在合作的可能性，若能產生作用，以色列與哈瑪斯之間的戰爭應該有機會和緩下來，避免原已混亂的世局更混亂、更不可控。