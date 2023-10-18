藍白合卡關，表面上是「全民調」與「民主初選」談不攏的問題，雙方目前似乎各執一詞，皆從對自己有利的技術性方向思考；實際上就是站在自私自利的立場考量，無異於開條件的淘汰賽，心中哪有什麼主流民意。然而一個國家領導人最需要的就是格局、智慧與氣度，不論是侯友宜、柯文哲，還是兩黨的主事者，都應該要有觀照全局的見識。

藍白僵持 忘了外部敵手

「全民調」與「民主初選」是否能完全展現民意不無疑問，因為都各有技術上的盲點，尤其是在「外力」的動員上，都是很難防止的變數；但基本上都是可以供參考用的數據，而且從取樣的數目來說，「民主初選」從理論上應是可信度更高的，這一點，柯文哲陣營也說「如果在半年前提出，我們也可接受」。但是，藍白合展開會談的時間太晚，此時就凸顯出「全民調」省時省錢省力的優點，目前侯辦雖已拋出可以兩者兼用的折衷方案，但時間緊迫，如果民眾黨不在這兩天內認同，兩黨協商恐怕將功虧一簣。

以民調決定正、副總統人選，比的是候選人的優劣，諸如學識、才能、眼界、政見等，這在兩軍對壘時，當然是決勝負的關鍵。這情勢有點像古代戰場上的鬥將，雙方各派一將領，正面交鋒，就像《三國演義》中關羽對陣華雄、顏良、文醜一般，就決定了該場對陣的勝負，其間戰將的勇武、技藝，就是決勝關鍵。但單一陣仗的獲勝，未必足以影響大局，關羽儘管勇冠三軍，但還是不免兵敗荊州，蜀國最終難逃潰敗的命運。

藍、白兩黨目前的形勢僵持在「鬥將」之上，都只想自家的將領出線，卻忽略了外面還有更強大的敵手，即便選出了其中之一，是否能夠獲得全面的勝算，恐怕還是戛戛乎其難。柯文哲與侯友宜在2024年的總統大選中不只是鬥將，目前雙方都忽略了其主帥角色，主帥運籌帷幄，才是真正決勝的關竅。在這時，主帥的氣度、謀略顯然就不可或缺。只糾結於將領產生的技術問題，這是將柯文哲與侯友宜拉低到衝鋒陷陣的將領身分，格局和氣度都顯得見微器小。

目前柯文哲與侯友宜二人其實是兼具戰將與主帥雙重身分，就個人魅力值上看，柯優於侯，但從政黨實力上看，侯勝於柯，只在戰將的層次上討論誰最適合，必然造成「兩虎相爭，必有一傷」的局面；拉高層級，就應思考如何擷取雙方的優點，聯結為一，正、副之分可能在所不免，但缺一而不可，既然要談合作，就必須正、副二人都善盡其職，才能達到「合則雙美」的最大化效果。

回應民意 讓是必要妥協

究竟是誰正誰副，這將是智慧的考驗與氣度的展現。藍、白雙方，必須設身處地，也為對方著想，深知對方的憂懼，做完滿的規畫。就民眾黨來說，無疑是擔心黨的泡沫化甚至被併吞，以及黨未來的茁壯。侯友宜若居正，國民黨可以先釋出善意，例如未來對副手的組閣權、內閣成員的兩黨比率、立法院的正副院長、考監兩院的人選、國營企業的諮商權，以及更重要的區域立委的扶持，都可以先行擬妥。國民黨的憂心，無疑就是政權的掌握程度，而民眾黨則可以允諾，如果柯文哲居正，一定會與藍營針對國政議題展開密切的合作，並傾其全力為國民黨的區域立委助選，而對未來「聯合內閣」的規畫，也必讓副手有發展的空間，而聯合內閣的結構，可以國民黨為核心。

在這裡，「讓」是必要的妥協條件，能讓才能真正展現出主帥的智慧與氣度。如此，國民黨可以發揮其強大的基層實力，與具有個人魅力的柯文哲併肩作戰，而無後顧之憂。國民黨既可重回政治核心，不再處處受到民進黨的打壓，民眾黨也可以讓許多黨內成員獲得歷練的機會，以增厚自家未來的實力。對兩黨的發展都有正面的影響。

藍白雙方合作，是時勢所逼，也是民意所向。藍白不合，顯示侯柯沒有主見也沒有智慧，台灣繼續由貪腐的民進黨執政，一路把台灣帶向戰爭的深淵。屆時，柯文哲和侯友宜都是歷史的罪人，而國民黨和民眾黨也將成為歷史的灰燼。如果沒有宏大的格局、高遠的見識，心中沒有人民，當然沒有資格擔任國家領導人。無論如何，兩人都要放下一己、一黨私利，展現智慧與氣度，完成這次藍白合的歷史使命。