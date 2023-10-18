風從哪裡來？這是當年原住民歌手萬沙浪唱的一首快炙人口的歌詞。今天我用來問國民黨當局，票從哪裡來？票到哪裡去了？

台灣社會從「大家都是中國人」、「我是中國人也是台灣人」到「我是台灣人不是中國人」，這是一個漫長的過程。是一個國民黨眼看著民進黨從蠶食到鯨吞的過程，更是一段國民黨坐以待斃的歷史。回顧這段歷史，很多人有恍如隔世的感覺。

民進黨集中一切可能使用的力量，教科書、媒體、網路進行去中國化，超過30年，30年來說了成千上萬個謊，重新編織了一部台灣歷史，今天台灣絕大多數的綠營選民看不起中國人，卑視中國文化，恥於做中國人。

中國國民黨發現這種趨勢以後，竟不去拆穿謊言，捍衛自己的清白，而是選擇急忙忙地與中國概念切割，向綠營輸誠。

30年來綠營非但篡改中國近代史、台灣史，而且澈底摧毀藍營的核心價值體系。民進黨調教出來的「新台灣人」，他們把國民黨與大陸劃上等號。國民黨再怎麼撇清也無法與「中國」概念切割，而中國等同中共同路人，等同外國人。選票就這樣一張一張隨風而去。

在人類有史以來，沒有一個政治團體像國民黨一樣坐視敵人歪曲他的歷史、羞辱他的國父、裂解他的價值體系，而至大多數台灣人恥於做中國人。

台灣目前已經接近80%都不承認自己是中國人的時候，當選民不在乎執政黨貪汙腐敗的時候，請問國民黨的票在哪裡？

今天國民黨之敗，敗在國民黨的國族認同、文化認同全面向對手投降的結果。透過教科書，綠色選民每天都在增加。這種現象不變，國民黨將永遠在野，台灣與中國越走越遠，直到有一天被大陸武統為止。

國民黨今天當務之急是檢討「票」是怎麼流失的？怎麼找回來？如果要找回失去的選票，只有讓大多數的台灣人驕傲地說：「我也是堂堂正正的中國人」，只有找回黨魂，國民黨丟失的選票才會回流，除此之外沒有其他的辨法，更沒有捷徑。

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