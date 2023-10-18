美國務卿布林肯在此次以巴衝突事件中，第一時間說美國對以色列的支持永遠不動搖，將哈瑪斯的罪行比喻為伊斯蘭國，以色列更將此次哈瑪斯突襲比著美國911事件，在情感上做一個惺惺相惜的連結，喚起美國人民對回教國家的同仇敵愾，但美總統拜登15日在美國播出的「60分鐘」節目專訪中，卻直接提醒以色列，不該重新佔領迦薩，將是「重大錯誤」。

這是哈瑪斯發動突襲後，拜登首度做出重大公開表態，要以色列自制。雖然當拜登被問到該不該停火時，又表達支持進一步對哈瑪斯採取行動，強調剷除當地的極端分子是必要的，不明確反對以色列出動地面部隊進軍迦薩，給予答案，但已看出華盛頓在修正中。

拜登所以會警告以色列，但又不肯明示以色列應停止部隊進軍無異屠城的行徑，雖自相矛盾，除了說明是標準的雙標政客模式，既不得罪在美國猶太人的龐大政經勢力，也不得罪一批為數不少美國其他族裔的人民，至於人道問題，當然不是他考慮的首選。他所以修正，是以色列總理納坦雅胡放任軍方對迦薩屠城報復，已引起全世界的反感，輿論由譴責哈瑪斯漸轉向以色列，拜登不能不有所修正。

另一個重大讓拜登改口變數，是在中東博弈中，由於美國偏向以色列，中國大陸則由先前以色列及巴勒斯坦都是朋友一筆帶過，未加譴責哈瑪斯，到以色列準備大規模進軍迦薩無差別殺人時，中國一反其中立不涉入的立場，建議停火並回到和平方式談判，讓巴勒斯坦建國，點出了解決問題核心。

據13日中央社消息，中共外長王毅稱中方將派特使前往中東，並表示「問題始終是中東問題的核心，是當今世界不斷被撕開的傷痕。問題的根源在於巴勒斯坦獨立建國的夙願遲遲未能實現；在於巴勒斯坦人民遭受的歷史不公，一直未能得到糾正」、「以色列人有建國的權利，巴勒斯坦的人同樣有建國的權利，以色列人得到生存保障，巴勒斯坦人的生存誰來關心？以色列的民族已不在世界上顛沛流離，巴勒斯坦民族何時才能重返家園？這個世界存在各種不公，而對巴勒斯坦的不公已經延宕了大半個世紀，承接了幾代人的痛苦，不能再繼續下去了。」王毅的有力談話，讓巴勒斯坦能依據聯合國的決議建國，不但贏得阿拉伯國家心靈契合，更贏得在中東與美國的外交戰線的勝出一籌。

王毅的話與布林肯一邊倒究責哈瑪斯相比，更得到阿拉伯國家的讚賞，因此，同一天中共中東問題特使翟雋應阿拉伯國家駐華使節和阿拉伯聯盟駐華負責人集體請見商議以巴衝突，由此看來，如果因以色列不把中國大陸的立場當一回事，後果不但會讓阿拉伯國家更能接受一帶一路，從中國大陸得到經濟甚或軍事奧援，而且波及到美國在中東地區與中國大陸的競爭處於下風，這觸碰到美國的全球戰略及對北京圍堵會更加失敗，拜登不能不加以修正，否則，只有看到北京在以阿衝突中收戰果。

總之，小國之間或地區之間的爭戰，既離不開大國之間利益糾葛，也跑不出他們相互磁吸效應，拜登被迫不得不講「顛過來倒過去」的話，即是一個典型例子。以巴這次衝突事件，如果不理智持續往下發展，以色列將迦薩地區人民等於哈瑪斯，而大開殺戒，必將形成第六次中東戰爭，將美國軍力牽制於中東地區，波及烏克蘭對俄軍佔領東部地區反攻是肯定，危險是否會往台灣海峽溢過來？美國國防部已經思考這個問題，而民進黨政府不要只忙大選，忘記走鐘的危險，對此要認真對待，還能以叫囂台灣主體性、搞民粹選舉來刺激對岸？（作者為前聯勤留守署政戰主任）

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