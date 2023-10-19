奔著線上方便且便宜而來的年輕人，突然發現，同一商家、同一商品，反而線下更划算。

「我一直都知道外賣要收平台費和配送費，所以商家為了保障收入，會將線上的價格定得比線下高20%。」但當牛牛真實看到線上與線下的價差時，還是震驚了。

「同一家店的鮮花餅，線上售價8元（人民幣，下同）一個，店裡只要6元。同一家奶茶店，線上21元一杯，線下只要19元。」牛牛驚訝道。

除了牛牛，琦琦最近也在網上購入一雙309元的品牌涼鞋後，在逛街時無意間看到，同一家品牌門店、同一雙鞋，價格低了40元。

今年國慶前，還有報道顯示，浙江麗水某民宿老闆爆料，自己680元一晚的客房，在平台顯示價格為2780元一晚。而這一情況民宿並不知情，在民宿渠道，價格仍為680元一晚。

在線上比線下價格更高背後，可能是分攤線上成本，以及線下有優惠、促銷活動等原因。但此種種經歷也讓年輕人開始重視線下，甚至「回歸線下」。

「我現在買吃的和飲料，如果會路過店舖，都會選擇到店裡買，而不是點外賣。」牛牛表示。

經歷了線上訂酒店，到店後卻發現店裡價格便宜三四十元的嬈嬈也直言，「現在訂酒店之前，都會給店裡打電話問一下價格。」

本期小酒館，就有幾位經歷了類似情況的消費者，他們之中，有的被外賣價格比門店貴「教育」了一番；也有人在這個國慶，線上訂的酒店，到店卻發現價格高了三四十元；還有人發現，開盒馬會員，線下得到的優惠更多……

無論是線上還是線下，消費者都想獲得最划算的選擇。只是在線上逐漸霸佔年輕人選擇的同時，也不妨看看線下，或許能得到更佳的體驗。

●外賣拚命湊滿減，還比店裡貴幾元

牛牛28歲 廣告人

那是一個工作日的傍晚，回家路上我思考「今晚吃什麼」，然後想起日常吃的一家雲南菜，它家的鮮花餅。於是我習慣性地打開了外賣App。

結果打開外賣一看，起送價20元，而鮮花餅8元一個，我得買3個鮮花餅才能下單，到了下單界面，雖然免了配送費，但還有1.5元打包費。一氣之下，我決定多走幾步路到店購買，這才發現店裡的鮮花餅售價是6元一個，而且同樣是打包帶走，店裡並不收打包費。

後來我又留意了幾次，發現這個情況普遍存在，比如我常吃的炸串店，店裡素菜是1元一串、酥肉和臘腸是5元一份，到了外賣平台就成了素菜1.5元一串、酥肉和臘腸7.9元一份；還有某奶茶店，某款奶茶店裡的價格是大杯19元，外賣平台上的價格卻是大杯21元。

炸串店員工也跟我說，「其實到店是最便宜的。」他們也知道外賣平台的價格比店裡貴，畢竟平台抽成、騎手配送都是成本，「不過價格不是我們設置的，我們是連鎖品牌，可能是品牌和平台溝通的結果。」

奶茶店員工還吐槽，「雖然外賣平台價格比到店貴，但通過外賣平台我們實際收到的錢，比店裡還低2元。」至於門店，「我們沒有更改外賣平台價格的權力。」

我特意對比了一下，那家炸串店，當天我在店裡購買的商品實付價23元，如果通過外賣平台應收價格在32.2元，如果疊加我到處搜羅的優惠券，優惠後價格是23.2元。雖然疊加優惠後價格差異不大，但每個人手中優惠券的情況是不同的。

其實我理解通過外賣平台之後，會有另外的平台費用、配送費用，商家需要收支平衡。但通過調高價格這樣來暗地裡保障收入，還是覺得挺膈應的。

轉念一想，在中國的市場環境，以及此前各平台以低價、免費爭奪市場的影響下，要消費者明面上為平台服務、騎手服務付費，確實也是難題。畢竟我自己點外賣的時候，遇到配送費過高的店舖都會選擇跳過。

●到店訂房，比我精挑細選的OTA還便宜

嬈嬈35歲 公司職員

經過一次國慶出行，我徹底對在線旅遊酒店平台（OTA）「去魅」了。

作為互聯網相關從業者，我早已習慣了旅遊出行前，通過各大宣稱「更便宜、更高效」的在線旅遊App預定酒店。

而今年國慶，App上的酒店價格水漲船高，但為了好不容易的假期出行，我們一家人也只能忍了。甚至我還暗暗慶幸，由於線上下單時間早，價格還在可以承受的範圍內。

但沒想到，等到了酒店，在前台辦入住時，暗暗「肉疼」的我，順嘴詢問了老闆，入住的房間價格當晚多少錢。

沒成想，老闆嘴裡單個房間的價格，竟然比我們在網上預定的價格還低30-40元錢，算算我們兩個房間，一晚上就多掏了近百元。

這一問，留下我愣在了原地。

我一直以為，線上的App是單純的「酒店搬運工」，卻沒想到直接在線下下單，才是真正的「沒有中間商賺差價」。

隨後老闆更是核對了我手機上的預定界面，並表示他也不知道平台把他的酒店價格提高了。

考慮到平台運營抽成，再加上假日「溢價」，我還安慰自己，國慶節酒店價格水漲船高，或許有其理由。

不過面對三四十元的低價衝擊，我還是不甘心，想著能不能退掉平台訂單，改為從店裡直接訂房，也可以避免損失。

但沒成想當天時間已經超過了晚上八點，按照平台規定，已經無法取消訂單。

看到我們的失落，老闆主動提出2個房間總共返四張早餐券（價值20元一張），以早餐券的形式為我們補上差價。

而有了這次體驗，我也從此不再盲信線上App的報價了，以後的家庭出遊，我在線上看好酒店後，也會打電話給酒店確認價格，防止被徵收「線上稅」。

●線上開會員送10元券，線下「搬走」水果架

Olu29歲 公司職員

我是盒馬的忠實愛好者，在家附近不到兩公里就有一家盒馬門店，每週大概都會在盒馬買上一兩次。

不過我大多數時候都是線上購買，因為可以送上門，不用提重物走兩公里回家，對比簡直太輕鬆。對於盒馬的會員，我一直有看到，但沒購入，因為感覺258元一年的會員卡，價格有點高、吸引力也不是很大。

後來在一個工作日的晚上，我下班回家路上想去盒馬買點水果，於是走進了盒馬門店。在我一番精心挑選，準備去結賬時，有個店員攔住我問，「姑娘，你是X會員麼？」

考慮到盒馬會員價格高，而且我本身也不太愛辦卡，所以當時我並沒有打算和這位店員細聊，但她接著說了一句，「今天辦卡的話，你車筐裡的水果都能送你，這邊的果切你隨便拿。」

聽到這句話，我頓時來了興趣，感覺憑自己的消費次數，258元的卡也可以為我帶來不少實惠。在我表達了「可以考慮辦卡」的意願後，店員大姐更來勁兒了，在我購物車裝滿了一些我平時捨不得買的貴價水果。

於是當天，我「負重前行」，帶走了兩大包水果，第二天讓部門同事來了場「水果盛宴」。雖然有同事「潑冷水」說，那些果切不送出去，當天也就都處理掉了。

但我還是很開心的，當時我對比了一下，如果從線上開卡，能送的就只有一些抵扣紅包，而在線下，不僅享受紅包以及線上開卡附帶的所有會員權益，送我的那幾盒果切加起來也都要100多元了。

後面，我又繼續了此種「套路」。第二年會員卡到期，我選擇了去線下續卡，並在享受線上紅包優惠的同時，又被贈送了零食和牛奶，我也確認過都不是臨期產品。

第三年也一樣，店員本來只答應續卡就送我幾瓶酸奶和兩個杯子，後來我有意多問了一句，「去年還送了牛奶呢，今年沒有了麼？」店員遲疑了一秒後說，「我給你拿一箱吧。」就這樣，我又滿載而歸。

據我所知，應該是各個門店、店員都有會員開卡指標，為了完成指標，店員們也樂意用一些優惠來做「抓手」。

再過一周，我的會員卡又要到期了，我注意到App上續卡只送10元紅包，到時候我估計還會繼續去線下看看，當場開卡，不僅能享受線上紅包福利，線下或許又有什麼額外的驚喜等著我呢。

●線下的鞋更便宜，我果斷退了網購貨

琦琦28歲 新媒體運營

今年夏天，我在一家以「正品折扣」著稱的平台上花了309元買了一雙品牌涼鞋。

結果新買的涼鞋還沒來得及穿，一周不到的一個週末，我約了朋友一起逛街，正好路過我買鞋的那家品牌實體店，心想拉朋友看看我新買的鞋，結果卻發現，同樣的鞋，當天店內售價僅269元。

這令我頗受打擊。因為一般來說，線上的價格會比品牌門店低，更何況我還是在以「正品折扣」著稱的某平台買的。

難以接受的我，便在店裡詢問了銷售人員，對方也很耐心地給我解釋，因為商場生意不太好，品牌參與了商場的聯合促銷活動，所以價格比較優惠。

當天在店裡，我還仔細地看了下那雙鞋，感覺鞋子雖然款式一模一樣，但也有點不一樣，這個不一樣是偏正面的，因為我自己感覺，線下門店裡這雙鞋似乎皮質更好。

當時銷售人員也貼心地告訴我，很多品牌線上和線下的工廠是不一樣的，線下的品質和品控通常會更好一點。

這一點我也有所耳聞。但我畢竟不是專家，並不確定線下的皮質是否更好，銷售人員所說的「線上線下工廠不同」是真是假無從查證，品質不同也可能是我的主觀感受。

但唯一能確定的是「我買的同一款產品，線下比線上更便宜」，於是我絲毫沒有猶豫，選擇了退掉網購買的鞋，轉而在店裡買下了這雙鞋。還好線上買的那雙鞋還滿足「7天無理由退換」的條件，使我免受損失。

這次經歷也讓我體會到，線下購物「真香」。

從那以後，我也不再全然相信「線上一定比線下便宜」，跟朋友在商場約飯的時候也會逛逛服飾區，有時遇到打折促銷的情況真的能撿到比線上更便宜的「漏兒」。

我日常也會在家裡做飯，所以有買菜的需求。而線上買菜只要消費到一定額度就能免配送費，還有專人送貨上門，很方便，所以大多數時候，我買菜都是通過各類線上平台，包括一些生鮮電商平台，也包括線下超市的線上App渠道。

但有時候也會面臨想買某樣東西卻湊不夠「免配送」額度的情況，帶來麻煩。

正是在這種「麻煩」的場景促使下，在某一天的晚上八點鐘，我走進了超市，超市裡此起彼伏的打折促賣聲使我應接不暇。尤其是蔬菜區，5元一份的蔬菜在此刻就可能變成5元任選3份蔬菜，這樣的打折力度遠超我此前在線上所感受到的。

為了驗證同一家超市線上和線下的價格是否一致，我當時還打開了這家超市的線上App，發現同樣的產品，線上還在原價銷售。而且雖然這家超市的線上App也經常有滿減和促銷活動，但實在沒辦法跟晚八點後到處充斥著「叫賣聲」的大賣場相提並論。

以前除了買菜軟件外，這家超市的線上App也是我常用的買菜渠道之一，但一是湊單麻煩，二是因為無法看到產品品相，有時候也會踩雷。自從我感受過晚間超市的折扣力度後，我經常會在下班後到超市轉一圈，順便買點菜。

從那以後，我不用為了「免配送」一次買一堆東西，不用為了湊單絞盡腦汁。下班後逛逛超市，不僅能夠買到當天的新鮮食材，還能順便鍛煉下身體，一舉兩得。（張琳、謝中秀、馬舒葉、李欣/鏡觀台工作室）

（本文來源：【鏡觀台】公眾號ID:JINGGUANTAICN）