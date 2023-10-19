聽好多人談當兵的日子，我也想談談當年的軍旅點滴。

我以為自己是生在承平時期，當兵只是義務役，跟大家一樣，兩年役期，數數饅頭，日子很快就過去了。

沒想到第一次派到金門，就面對面的碰到一位「共匪」。第二次去金門，又真真實實的打了一場實戰。

當年，在北投政戰學校預官分科受訓結束的時候，抽籤抽到十軍團的心戰中隊，駐地在台中興中嶺。

那年輪到我們中隊支援金門心戰大隊的任務。在林口心戰總隊受完專業訓練後，沒多久就派到金門。

你若問我，什麼是心戰？當年受訓，都是工具性的內容。有簡體字教學、空飄作業、網版印刷。心戰中隊就是執行戰地心戰喊話、印製心戰傳單、空飄氣球。

第一次到金門，戰地傳聞很多，什麼防護射擊、水鬼摸哨，反正就是要你隨時保持警戒。下了船，我們被載到一個山洞，向上校大隊長報到，等待分配工作崗位。

同梯次預官侯名皇、韓樹楷等被分配到馬山播音站。我被分配到在山外的大陸義胞接待站，擔任站長，跟我一起去接待站的還有一位預官陳俊賢，擔任行政官、兩位資深士官長，湖南人老雷、廣東人老黎，負責我們4人及義胞的三餐。

之前，我也不知道有個大陸義胞接待站。跟我任務交接的是政戰學校預官分科教育訓練同一連隊的同袍，他是配屬高雄八軍團的心戰中隊。他說，沒什麼事，就是生活上照顧義胞。安全、防務工作，接待站配有一個班的憲兵、還有一個由駐地連派來的步兵排。他們的吃喝，由駐地連負責。

他告訴我，接待站裡住著5、6位投誠的大陸漁民，包括一對夫妻和嬰兒。還有一位「共匪」──大陸的蛙人，就是俗稱的水鬼，每天都穿著一條橘色泳褲。大陸義胞站還配有一部中型吉普，如果義胞有急病，可以用以送醫。

才剛到金門，住了幾天山洞。接著，就接下義胞接待站工作。當天晚上，忽然槍聲大作，先近而遠，先少後多，然後四面都陸續響起槍聲。好像是在成功嶺受基礎教育訓練匍匐前進時，頭頂上的五零機槍掃射的聲音。

走出站長室，看到外面值勤衛兵，態度平靜的很。問他是什麼事，他說是例行定期防護射擊。我再繞去看看晚上值勤的憲兵，也沒什麼異狀。

想到，接待站裡就有一位解放軍蛙人，他住的房子離我的站長室不到十公尺、還有水鬼摸哨的傳聞。回到房裡，我把五七步槍拿出來擦擦、兩箱子彈找出來、刺刀放在枕頭下、木頭椅抵在木板門後。那晚，睡得很不安寧。

第二天，我找來步兵排長、憲兵班長，瞭解外衛防務、內衛安全部署，並稍作了調整。開始要求整理環境、清除崗哨射口雜草、防空洞清理、部隊每天恢復3000公尺跑步，維持戰鬥力。我清清楚楚的向所有同袍弟兄表示，到我這裡服役，我就要把他們平平安安送回家。

接著，開始認識住在站裡的義胞。他們說，他們一船十幾人，想靠岸投誠，投奔自由。但守軍開始防護射擊，想驅離他們。後來打死了好幾位、也打傷了好幾位，那對夫妻的先生，手臂、手上都是傷口。他們最想知道的是受傷親友的安危。

我幫他們打聽到了情況，也取得了他們的信任，慢慢變成朋友。退伍後，隔了3、4年吧，後來透過大陸災胞救濟總會，找到他們，也去探視他們。他們已經安置在烏來龜山一個接待所暫居，適應台灣的生活。

那個水鬼呢？金防部參三，大概隔1、2個禮拜，會來接他問話。每天，他放風運動的時候，派到金門的憲兵都是戴著迷彩套罩著的白色頭盔，荷槍實彈站在旁邊戒備，我就隨便聊幾句。每次看到他躺在長板凳上，雙臂向上推舉舉重的槓鈴，10幾、20分鐘胡扯閒聊中，他臉不紅氣不喘，都沒有停歇。水鬼摸哨的傳聞，從他的體力，可想而知，絕非虛傳。

後來，十軍團政戰主任武士嵩（華視董事長）也調升到金防部當政戰主任。他巡視金門防區時，特別到山外大陸義胞接待站巡視。隔日，主任辦公室通知要調我去古寧頭戰史館當翻譯官，接待到訪外賓。而當天我又收到國防部三民主義巡迴教官的錄取通知書，回台北木柵中興山莊報到。

離開金門大陸義胞接待站，就再也沒回去過。那個年輕蛙人，有著健壯的身軀，我問過心戰中隊同袍，還有那幾位接待站義胞，沒人知道。一個年輕的生命，卻生在兩岸悲劇時代，只能祝禱，一切安好。更希望戰爭悲劇，不會再重演。

（作者為少尉預官、副教授）

【未完待續】