10月7日哈瑪斯運用自製火箭彈、動力傘、小型無人機等簡易武器，對以色列實施突襲，讓以色列遭受慘烈人員傷亡，哈瑪斯的行動，若用國軍的術語來描述，堪稱資訊時代的革命戰法。哈瑪斯不計後果的襲擊行動，除了付出生命代價之外，同時，也帶來中東地區不可預測的變局。

外界將以色列的失利，歸諸於摩薩德情報失靈，但事實上並非如此，不論是美國情報機構，還是以色列自身情蒐系統，早在哈瑪斯行動前數個星期便獲得了訊息，那為何還會遭受到突襲呢？美國政治學者米爾斯海默（John Mearsheimer）於10月12日受訪中，道出了答案，以色列根據以往經驗，哈瑪斯的行動規模應是有限的，只是這次出乎以色列的意料。以色列的大意卻傷害了以色列軍隊頑強的形象。

突擊過後，以色列回過神來，快速動員30萬軍力，將加薩東邊圍得水洩不通，這涉及到加薩走廊230萬人的生計，以色列進入加薩走廊作戰，卻因為哈瑪斯只是一種極端組織，與巴勒斯坦政府無關，強行攻入加薩，軍民不易區隔，將引起人道主義災難，目前聯合國已經介入，調查雙方違反「國際人道法」的行為，此刻戰場卻傳來消息，有聯合國人道救援組織成員喪命於砲擊之中。

血諫破局！

以色列與哈瑪斯衝突由來已久，這從1948年以色列建國起，戰爭便伴隨著，而以色列則不斷擴張生存空間，領地地圖的變化便能告知實情。1947年聯合國181決議的兩國方案，但到目前為止仍未被落實。雙邊（以色列與哈瑪斯）內部政治中，「一國方案」仍然被部分人士堅持，哈瑪斯便是主張「一國方案」與巴勒斯坦政府政策相左。

2023年初「伊朗─沙國」和解，中東和平趨勢抬頭，而美國所敦促的「以─沙」建交進程也初露曙光，如今卻被哈瑪斯用血諫方式，讓沙烏地阿拉伯堅定支持巴勒斯坦，此舉破壞了「以─沙」和解建交的政治操作，而以色列欲成為美國在中東代理人身分的期盼頓時落空。

以色列的事，便是美國的事，美國除了派出航空母艦群進入地中海威懾中東外，國務卿布林肯、密利等人也穿梭以色列，欲控制衝突強度，避免人道災難發生。同時，擔憂衝突擴大，美國特種部隊已經到達以色列，並增量各式彈藥儲備。

加拿大、英國、義大利外長，甚至歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），皆陸續到以色列表達支持，但對於以色列的約束，又能起到多大的助益？美國前聯參主席密利到達以色列，或許能發揮對以軍過度使用軍力，起到平抑的作用，但這也還要看納坦雅胡戰時內閣的反應了。

美國難題！

由於受到內部黨爭與財政吃緊影響，美國不希望見到中東戰火擴大，因為美國還要面對俄烏戰爭中的俄羅斯，及「威懾─競爭（campaign）」（非competition）下安全化戰爭的中國。這已經超越美國傳統軍事戰略規劃中，「同時打贏兩場戰爭」或是「一大一小」戰爭的設想。美國傳統基金會更指，2023年美軍軍力指數「無法勝任更多使命，沒有能力處理同時發生的兩個主要地區的衝突。」地緣政治衝突熱點增多，對於外部政治控制，美國則越顯得捉襟見肘。

相反的，阿拉伯國家駐中國使節，卻共同聯合與王毅對談，欲尋求解決以色列與哈瑪斯衝突之道，中國的態度明確強調國際法中的「戰爭人道法」，必須得到落實，並且支持「兩國方案」，認為這是解決以色列與哈瑪斯問題的根本途徑，這一點也得到美國布林肯與歐盟外交與安全專員波瑞爾的回應。

美國面對著俄、中兩大國，雖然聰明的區分，對俄的代理人戰爭，以及對中國的安全化戰爭。對中國而言，除了武裝衝突受限於護欄之外，其他工具手段則透過安全化威脅與去風險化作為，也都升高了安全困境，影響了美中發展功能的展現。

由於資源與目標匹配性要求，凡是熱點都會涉及資源分配或是使用權力的排序，美國應對中俄行動之外，若資源過多集中在以色列一方，那美國又將如何面對，正在實施反攻急需物質支援的烏克蘭？

攻守易位？

10月3日歐盟27國外長，在基輔召開會議，烏克蘭是入盟候選國家，並承諾條件成熟，可以加入歐盟。針對此事，普丁在10月5日瓦爾代（Valdai）會議上對提問者回答說，「我們從未反對或對烏克蘭加入歐洲經濟共同體的計畫，表示消極態度，─從未有過，至於北約，我們一直反對。」

然而，歐洲國家兼具歐盟與北約身分，正如德國外交貝爾柏克在基輔的表述，「烏克蘭（入盟）…從里斯本擴張到盧甘斯克，及烏克蘭所解放的每一寸土地。」德國外長眼裡，烏軍的戰爭行動，似乎處於樂觀態勢。

事實上，烏克蘭在西方國家的培訓與編裝下，完成11個新型旅的建成，6月4日烏克蘭實施春季大反攻，在頓涅茨克西南的里奧西夫與大沃諾西夫卡對峙線上，是烏軍主攻方向，新型旅相繼投入了戰場。經過四個月的反攻行動，據不完全統計烏克蘭從北到南的戰線上，獲得約有350平方公里的新領土，其大小約為台北市加上淡水區域的大小，但是，所消耗的代價卻是高的不對等。

時局變化來的又快又猛，當歐盟外長餘音迴盪基輔，普丁在瓦爾代演說立場言猶在耳，而烏克蘭正降低攻勢作為，轉為冬季反攻準備。10月7日以色列與哈瑪斯衝突猝不及防的發生，當天俄軍便在頓巴斯戰場發起了攻勢，其中尤以頓涅茨克北邊的阿瓦迪夫卡工業城市最為重要。

去年俄軍控制了頓涅茨克市區，欲向西推進，便在阿瓦迪夫卡─皮斯基─克拉斯諾格夫─馬林村約140公里長的西北一線，受到烏軍阻滯，這也是烏克蘭經營8年戰場的成果。

這條防線烏克蘭依託城鎮與居民住宅，不但在該區地下修築通道、碉堡、永久性工事；地上則有多層次防禦設計及大面積雷區的佈放。於今的狀態，俄軍已經在阿瓦迪夫卡周邊，除了在城鎮西北方向外，已經形成三面包圍態勢，但看烏克蘭如何調整兵力，進行戰場支援！

同時，烏克蘭軍隊也在敖德薩，第聶伯河右岸，集結約7個旅兵力，準備強渡第聶伯河，向著克里米亞半島方向攻擊，欲開闢一個新的戰場。這還需要觀察北約與美國對烏克蘭支持力度，與對沖俄軍在戰場軍力平衡的決心，以色列與哈瑪斯衝突對烏克蘭軍事行動卻成為一項變數。

微妙變化

哈瑪斯突擊以色列的行動，西方媒體在先發階段，一面倒的討伐哈瑪斯暴行，但隨著以阿因果關係的發掘，以及自媒體多視角的論述傳播，西方主流媒體逐次轉向了平衡報導，這是在俄烏戰爭中始終難見的奇景。

更為難得的是「戰爭人道法」為歐盟、中國、美國等大國所重視，以克制以色列與哈瑪斯雙方戰爭行為的暴烈度。之所如此，乃是俄烏戰爭成為一個現成的對照組，俄羅斯在戰爭初期，受制於戰爭人道法的規範歷歷在目，西方國家不得不重視人道法的規則。

其次，拜登政府明確要求以色列報復手段需克制，以及對以色列佔領加薩北部領地企圖作出表態，主要的原因是為避免戰爭外溢。伊朗已經表態，對以色列驅趕巴人南遷，進入加薩實施地面作戰，將迫使伊朗做出反應（用兵）。戰爭範圍若擴大，石油武器恐將出籠，美國將陷於力有不逮的窘境。

最可慮的則是伊朗總統萊西與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼通話，直稱猶太復國主義者，而非以色列國名，有意將以色列與哈瑪斯衝突，轉向阿拉伯人與猶太人衝突，透過種族生存之名鋪墊介入爭端的藉口。

第三，受以色列與哈瑪斯衝突影響，烏克蘭戰場在資源有分配上有被移轉的可能，這將成為俄羅斯攻守反轉的契機，若美國與德英法諸國，無法有效、即時的將武器、彈藥、裝備、營運資金補給到位，烏克蘭將承受戰爭失利的嚴重後果，更何況北韓的武器彈藥已經送達俄羅斯，有利於俄羅斯持久作戰行動。

最後，以色列與哈瑪斯衝突、俄烏戰爭，都跟領土、民族、歷史傷痕相關，以色列、烏克蘭雖有大國的安全承諾，戰爭卻依然無法避免。

這或許給台灣一個寫實的啟示。事實上，國家安全是需要國家自己掌控，傳統安全涉及主權範疇很難妥協，這時更需要理解歐洲安全學者布贊的主張，國家應從「安全化」轉向「去安全化」思維處理，政治菁英不可獨攬安全話語，進而妖魔化對手，更不要隨意貼上「威脅」標籤，招致不必要誤解。正如這次以色列與哈瑪斯衝突，透過實情、平衡輿論報導榜樣，才是釐清問題，避免安全困境的良方。

（作者為台灣國際戰略學會秘書長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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