藍白合機會渺茫，郭台銘參選意志堅定下，民進黨賴清德勝選機率極大的情況下，讓人不得不擔憂，若民進黨繼續執政下，不接受九二共識，不斷往去中抗中及法理台獨的終極目標下挺進，兩岸關係如何維繫和平？

就在世界局勢動盪不止情況下，俄烏衝突、以巴爭議、韓半島爭端及台海風險不斷，美國無暇多方兼顧的情況下，台海風險確實令人擔憂，民進黨沒有避險及護攬的想法，那麽台海和平維持該如何維持？台灣兩大和平使者的代表馬英九前總統和蘇起教授，都不約而同提出了警語，說出了實話，點出問題所在，值得思考。

其中，正在美國訪問的馬英九前總統在紐約大學演講時建議美國與國際社會應鼓勵兩岸和談，並敦促台灣執政者尋求與中國大陸回到共同政治基礎九二共識外。馬英九更批評部分意圖把台積電當武器，意圖把台灣當戰場，讓台灣變成第二個烏克蘭的美國人士，台灣都非常不歡迎。

這已是馬英九多這針對民進黨政府嚴厲批評，前幾次分別是將賴清德追隨蔡英文的互不隸屬說，定調為新兩國論；接著是在雙十節率先表態不參加蔡政府偷渡台獨的慶典，引來藍營全面響應。馬英九多次指出此次選舉是和平與戰爭的選擇，但台灣民眾若仍相對多數選擇民進黨，那台海後果及兩岸和平確保該怎麼辦？看來馬英九的和平使者及價值恐怕必須發揮，不見得會馬習二會，但這股和平力量存在確實對台灣是相當重要的。

另外，遠見．天下文化事業群日前舉辦2023年第21屆遠見高峰會，邀請蘇起教授以當前美中台關係的特色進行專題演講。其中蘇起教授也點出問題，提出看法，表達出擔憂的心境，擔心台灣未來的和平與發展，台灣若失去避險的智慧，而美日等又心有餘而力不足的情況下，民進黨種種的操作確實是很危險。

蘇起教授表示，因為美國現在備多力分，烏克蘭已經讓美國很有壓力了，美國內部厭戰的情緒出現了，雖然還沒有到反戰的程度，但是厭戰的情緒已經很明顯了，然後加沙的事情又很意外地出現，所以美國現在有點吃力，假如台海這邊再出事的話，對美國會非常不利。

美國現在11艘航空母艦，真正能在外面打仗的大概只有3到4艘，現在以色列一出事馬上就兩艘過去了，這就是硬碰硬的東西，你手上就那麼多人，那麼多軍艦，你能用的就是那麼多，所以多一個加薩，多一個烏克蘭，對台灣的照顧就會比以前差很多，這是很自然的現象。

總之，兩位先知不約而同提出真愛台灣護我中華的擔憂，如果民主選舉下民進黨勝選未來該如何避險？和平的火苗很重要，馬英九前總統恐怕將身扛更重要的溝通及維護和平的重責大任，台灣必須要守住和平，這不是靠嘴皮說，而是要靠實際的行動，民進黨執政依然故我和大陸維持衝突對抗態勢，那又該如何確保台灣安全？

台灣民眾要想清楚，國際力量也看正視現實，誠如復旦大學教授信強指出，他不認為北京已經加快了非和平統一的時間表，最近出台的兩岸融合建議就是例證。但他華盛頓逐步空洞化其一中政策，以維持現狀的名義支持一中一台，可能迫使北京再思考其對台戰略。

台灣明年大選，如果出現賴清德和川普分別在台灣和美國當選，這兩人的結合將給中美關係帶來巨大挑戰，急需中美合作管控台灣問題。那麽，信強教授所提出的情況，馬英九等便成為守護兩岸和平的最後一股力量了。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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