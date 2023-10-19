郭台銘先生1950年生於台北板橋，祖籍山西。1974年以新台幣10萬元成立鴻海企業。高峰時期有廠45間，員工130萬人，事業經營十分成功，身價新台幣2300億元。郭是一位極有愛心的企業家，各種捐款不計其數。最受人注意的是，曾捐贈新台幣150億元成立台大癌症中心，因為他的前妻及一個弟弟皆因癌症病逝。

我對郭的印象很好，2016年總統選舉時，國民黨發生「換柱事件」，將已提名為總統候選人的洪秀柱換下來，引起社會對國民黨極大反感。後由朱立倫代表國民黨參選，大輸民進黨蔡英文308萬票，連內褲都輸掉了。當時我曾在媒體上，鼓吹郭台銘出來代表國民黨參選，鴻海內部曾有人向我電話致謝。

當時郭如參選，當選機會很大，朱立倫也不必那麼辛苦的挑擔，累得半死。但是，當時郭並未積極爭取提名，甚為可惜，也許生意人對政治興趣不大。但奇怪的是，在那之後，郭似乎對選總統又興致勃勃，好像非要事成不可的樣子。

2019年為使郭能參加國民黨總統提名，是黨主席特別頒給榮譽黨員證書，使郭得以具有黨員身分，而參加初選，但敗給韓國瑜，郭憤而退黨。這次為要獲得國民黨提名，更向國民黨表示歉意，稱四年前退黨，是年輕氣盛，一時衝動，且親向韓國瑜致歉。這就一個成功的年輕企業家，如此放下身段，也是不容易的。未知國民黨提名的候選人是侯友宜，不是他。郭又憤而脫黨，自行獨立參選，現正努力連署中。一般認為連署可能達標，但選上總統門都沒有！

將來藍軍如果當選總統，大家話還好說，不會太難聽；否則藍軍敗，綠軍大勝，台獨更囂張，大陸因而武統台灣，郭台銘就會成為歷史罪人。我寫這篇文章，主要是告訴郭不要成為台灣的罪人。

郭要選總統，我到現在還是很贊成的，他雖有缺點，但如當選總統，很可能會為台灣帶來新氣象，兩岸關係也不致劍拔弩張；但是若急著這屆就要當總統，一股蠻幹到底的氣勢，就反而不是當總統的料，就去搞你的生意吧！

做任何事都要有智慧，郭想當總統為人民服務，切記欲速不達；目前最重要的智慧就是暫停參加本屆總統選舉，趕快為自己舖陳下屆總統選舉的大道。舖陳之道的淺見，如下：

(一) 總統連署繼續進行，連署愈熱烈愈好，表示不是怕連署不足而藉詞不選；而且萬一有需要時，就選下去，雖不當選，亦能嚇阻某些傷天害理之事發生。如果連署達標而先身退，藍軍敗，台獨勝，亦與郭無關，可留下顧全大局，為國為民的佳話，為下屆總統選舉留下資源。

(二) 選一不錯的在野小黨，例如新黨合作，力拚立委選舉。郭可任新黨不分區立委候選人第一名，新黨黨主席吳成典列第二名，其他人選皆由郭指定。假定不分區立委能獲3-5席，區域立委當選3-5席，總席次達6-10席，將成為立法院第三大政黨，對各項政策的推動均舉足輕重，可有尚佳表現，為下屆郭選總統打下基礎。

(三) 以郭在中國大陸的經濟實力及表現，與大陸關系深厚，加以新黨成立30年來，始終如一的在為兩岸和平而奮鬥，兩岸人民都知之甚詳；因此將來郭在台灣政壇的表現，定能促進兩岸更進一步的和諧與合作，遠離台獨，遠離武統，兩岸人都將更為幸福。

(四) 郭是一位甚有愛心的人，他愛大陸更愛台灣，愛心慈善捐款無數，前已有簡述。未來四年裡，郭的慈善基金會一定會有更多的愛心付出，因為郭曾說，他的財產除少數留給孩子及親人外，其他將裸捐；透過慈善，透過立法院的表現，人民豈會不喜歡他，熱愛他呢？四年後進入總統府將是輕而易舉的事。

我王老先生一輩子熱愛台灣，大家有目共睹，但我現在已85歲，老了，且有癌症在身，寄望像郭台銘這樣有能力有熱心的人，能夠更有眼光的佈局，當選下任總統，為台灣人民帶來更偉大更幸福的未來。求上帝賜下屬靈智慧給郭，賜福海峽兩岸中華兒女。阿們 !

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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