「一盤快上桌的好菜，放入不該放的作料，就會毀掉整席的味口！」

2022歲末的地方大選，國、民兩黨縣巿長得票率，藍為50.14%，綠41.56%。國民黨大勝奪1 4縣市首長；367席地方議員，其中11縣市的議員席次占多數、具執政優勢；民進黨首長僅拿下5席，地方議員277席，為其創黨以來最低紀錄；民眾黨首次贏得1席地方市長，地方議員1 4席；過去為綠營鐵票倉的台南市與高雄市，民進黨本屆在台南僅以5%險勝，高雄勝幅18%。國民黨聲勢磅磗。

現屆2024總統及立委選舉，國民黨本當戒慎藉地方選舉之乘勢餘威直取凱道。但或因「恐懼」或因「私謀」，黨中央乃有建立「非綠聯盟」下架民進黨，政黨輪替之策略。此際，黨內正為總統提名係「初選」或「徵召」爭執不已，方有「大選三階段」之策略。幾經黨內同志以「大局為重」、「委屈求全」、「溫、良、恭、儉、讓」，侯友宜乃得「徵召」出線！

進入「第三階段」，「非綠整合」，「藍白合」列入進程。三角形「兩邊大於三邊」為引，挾賴清德37%基本盤，45%「民粹」期待，以「合則立，分則敗」為咎，將藍、白推上談判桌。此時，絕對優勢的「百年大黨」，卻為絕對不對稱的「一人柯黨」所綁架，進退失據，無寜是怪事？

「聯合陣線」本屬一種「策略」，戰國時代七雄爭霸，便有「合縱、連橫」之策，但運用上有「號召」與「響應」，或是「主導」與「支持」之別，作之分際乃在彼此實力的展現。有解釋聯合陣線，旨在「聯合次要敵人，打擊主要敵人」。但這不是結果，而是階段或「過渡」的策略。結果是「主要敵人不存」！

柯文哲曾以墨綠自詡，2014年，以「在野大聯盟」為號召，在民進黨支持下擊敗國民黨連勝文而當選市長。柯亦多次表示與民進黨共同的戰略目標，就是「台灣人要做台灣這片土地的主人」。回顧柯8年執政台北市，並無建樹，民意市長排名，均為末底。坊間亦有柯從未言「下架民進黨」之說，柯亦未曾有「九二共識」之承諾，則究「藍白合」所旨何在？豈綠下架而已？甚者，柯未來為權力謀，若再與民進黨合作，並非奇怪。

柯2014年曾與民進黨聯盟，2018年與郭台銘結盟，2022年與郭尚有「金門夜遊」之浪漫。今國民黨竟然也存「藍白合」之浪漫。柯絕非直率懇摯之輩。有謂「道不同，不相為謀」；其實，智不及，也是遠之為佳！

中國共產黨建黨僅13人。在「時間滾動」的變化中，從「聯俄容共」，到「共同抗日」「服膺中央」，到「聯合陣線」，到「統一戰線」，最後奪得政權。其間由無到有，由小而大；既聯合又鬥爭，打打談談，在矛盾中發展；從寄生，到分化、蠶食。歷史猶在憶，也可能在脆弱的「藍白合」發生，豈能不記取教訓！

國民黨勝敗，關乎中華民國的存亡絕續，吾人正處在歷史的關鍵時刻，黨內領導階層，各界英才智士，應一體為黨為國，摒棄權謀私利，紅樓夢中的一句話：「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。」戒之！

（作者為退休公務員）

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