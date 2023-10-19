藍白合目前談判陷入僵局。既然雙方對於如何決定由侯或柯成為聯軍總統候選人，還無法達成共識，那不如照民眾黨的建議，先舉行公開辯論會。要辦幾場可以商談，但辯論主題應該訂為： 藍白合完成政黨輪替後，侯柯配或柯侯配較能確保新政府運作順暢？

為什麼不先辯論是侯柯配還是柯侯配較能勝選？因為多項民調已經一再顯示，這兩種組合搭配方式，都有機會勝選，而柯跟侯的個別民意支持度，目前也常在抽樣調查誤差範圍內。所以，不同組合方式的真正差異，不在於是否只有一種組合才能贏過賴清德，而在於藍白合而獲勝後，誰正誰副，才能確保新政府能夠順利運作？

而談到這個問題，就涉及藍白合而完成政黨輪替後，兩方在下屆立法院中，哪一黨的席次較多，較能在柯嚮往的內閣制精神中，主導支持新政府從行政體系送往立院審議的法案及預算案？這是完成政黨輪替後，一定會發生的現實狀況，也是所有非綠選民在考慮侯柯配或柯侯配時，應該要先了解的政治問題。柯尤其應該說明，如果他當總統，在下屆立院中，民眾黨只掌握少數席次的可預見狀態下，如何能夠確保，他想要推動的政策，都能獲得席次遠多於民眾黨的國民黨立院黨團支持？

其次，在上述主題的辯論會中，侯柯二人也可以向所有非綠選民詳細說明，藍白合而勝選後，侯或柯做總統，要如何組成新政府的聯合執政團隊？這個問題涉及藍白兩黨的行政經驗、兩黨人才庫的規模大小，以及侯柯二人對藍白聯合政府的藍圖規劃。這同樣是非綠選民在思考侯柯組合方式時，應該要想到的現實政治前景。

至於說對於其他公共政策議題，則未必需要成為侯柯二人的辯論主題。因為，很難想像在辯論會場上，兩人會針對重大議題而唇槍舌劍般地針鋒相對，除非任何一方想藉此凸顯根本沒有藍白合作的意願。更何況，侯柯二人先前也都分別表示過，雙方在許多政策議題上，多有共識。當然，如果雙方都希望，針對某些在大方向上已有共識的議題上再詳細各抒己見，非綠選民可以藉此比較二人何者思慮更為周延，也未嘗不可。

當侯柯二人針對侯柯配或柯侯配更能確保新政府運作順暢，完成若干場次的辯論後，學者專家自然也會發表意見或進行補充，如次，則非綠選民將更為了解，侯柯配或柯侯配的差異，絕對不僅僅是簡單的輸贏問題，而是涉及藍白合而完成政黨輪替後，馬上要面對的，關於新政府能否有效運作的實際政治問題。唯有非綠選民對此都有基本了解後，再以民意決定誰正誰副，才算是完成了一次深思熟慮的政黨結盟操作。

（作者為自由撰稿者）

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