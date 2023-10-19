自從上週10月14日藍白合會前會，國民黨提出「美國等民主國家行之有年的開放式民主初選」後，各方議論不斷。

但到底什麼是「開放式民主初選」？引進西方的初選方式難道就技高一籌？有宜將從美國初選制度種類、實名制的操作方式、公平與公正性來分析，「美式初選」是否適合藍白兩黨的合作，會不會畫虎不成反類犬 ？

一、什麼是「開放式民主初選」？ 類似美國宣布違憲的初選模式？

如果國民黨認為民眾到實體投票所投初選就是美式初選，恐怕只學到了皮毛。

實際上，美國大選的初選種類相當多元，各州都不同，光是民眾實體投票的方式就包含：僅供黨員投票的封閉型黨內初選(closed primary)、非黨員也可以投票的公開型黨內初選(open primary)，舉行兩輪選舉的top-two primary，以及「所有政黨候選人在同一張投票單上，由不分黨派的民眾投票」的總括式初選(blanket primary)。國民黨提出的「開放式民主初選」到底是參照哪一種？他們似乎並沒有說清楚。

藍白合是兩個截然不同的政黨尋求合作，顯然不是只供黨員投票的封閉型黨內初選；第二類的公開型黨內初選，係用「擇一黨投票」的制度設計，限縮兩黨惡意灌票的可能，但藍白合的對立陣營——民進黨不在此次初選內，顯然也無法套用這個防弊制度，所以不算open primary；這次當然也不是舉行兩輪的top-two primary。

依照國民黨目前的說明「投票民眾不分黨派，選出藍白最強人選」，他們的「開放式民主初選」應該最接近總括式初選，但這套方法已於2000年被美國聯邦最高法院判定違憲（California Democratic Party v. Jones, 530 U.S. 567），美國再無任何州採用了。 國民黨確定要用一個類似違反美國憲法的遊戲規則套用在藍白合嗎？

二、能有效避免惡意灌票？還是送給民進黨主導權，操控藍白合結果？

美國與台灣不同，兩黨大部分的初選都是由州政府（公家）舉辦，有超過六成的州政府要求民眾要登錄自己的政黨屬性。一旦登錄某黨，就類似成為該黨黨員，在封閉式初選制度下，未來僅能投該黨的黨內初選；在公開式初選制度下，則不一定要登錄黨籍，但是僅能擇一黨的初選進行投票。

因此，各州政府基本上都能掌握每個選民的初選資格，避免有心人士亂投其他政黨的黨內初選，這是非常實質且有效的設計。

但是倉促成軍的藍白合開放式初選，僅用身分證與小卡，能夠有效杜絕其他陣營惡意灌票嗎？身分證頂多揭露此人有無投票權，但無法查知他真實的政黨屬性；小卡只是道德良心約束，毫無法律效力，根本防不勝防，更何況藍白共同要面對的是執政黨，執政黨恐怕已在籌劃如何動員灌票了。

我們不諱言，若是採行全民調，執政黨還是會號召支持者在民調中灌票，但由於全民調是採隨機抽樣 ，灌票的可能性是被稀釋的；但初選投票卻讓民進黨獲得主動權，只要動員灌票，他們就能夠決定藍白合的結果。

三、除了最被人詬病的可行性、時間倉促等，藍白初選投票還會面臨投票率低，公正性與代表性不足的問題。

美國由於採用柔性政黨的制度，美國6成以上的州，約有將近70%的民眾分屬民主、共和兩黨，近30%是無黨籍或其他小黨選民。州政府辦理初選時，上述7成黨籍民眾都會收到初選通知單，可算是最基本的投票動員了。

但藍白營如果辦初選投票，又有多少人會出來投票呢？台灣至少有6成民眾支持在野，最後出來投初選的若只佔三成，這次投票結果是否還具代表性及顯著性？能夠代表6成的在野民意嗎？特定陣營動員的選民很有可能比自發性的民眾還多，這樣公正嗎？

提出上述問題，希望不論是國民黨、民眾黨，以及人民都一起思考：國外行之有年的初選投票，真的能讓藍白營直接套用？是否能解決目前的問題？ 還是可能衍生其他的難題？

只要確保民調公司不會故意操縱結果或抽樣方法，民調以隨機抽樣，搭配人口結構的加權，推估母體，並平均多家民調公司的結果，盡量讓結果符合常態分配，降低偏差可能，已是最符合統計學與科學經驗的做法，望各位三思。

（作者為前美國聯邦眾議員助理）

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