2012年時任美國總統歐巴馬率先提出「亞太再平衡」政策時，2013年中國大陸政府提出自身的「一帶一路」政策，這不但是中國大陸版的地緣戰略，也是為因應美國的持續圍堵、嚇阻所提出的生存之道，今年恰好是一帶一路政策十周年，中國大陸不但格外重視，也是外界檢驗中國大陸的地緣戰略成功與否的指標之一。

從歷史來論，當中國大陸提出一帶一路政策後，尤其是「陸上絲綢之路」的建構，不但能與古代絲綢之路相呼應，自古以來中國身為陸權國家，鞏固陸上發展本為中國大陸的政策方向，中國大陸透過與陸上國家的經貿合作，尤其是中亞地區的能源合作、歐洲-中國大陸洲際列車，加上建設與西亞、南亞上的貨物運輸，目前北京正形塑出在不以過往西方強權的侵略路線下所衍生的合作，而是以多邊經貿合作、大量協助開發中國家進行基礎建設的情況下獲得支持。

「海上絲綢之路」的建構，除了能與600年前「鄭和下西洋」的路線呼應外，中國大陸為打破長期以來的「麻六甲海峽困境」，先後與斯里蘭卡、巴基斯坦、東非國家合資港口建設，一方面方便大陸商船停靠及轉運，讓石油與天然氣能順利輸往中國大陸；二方面讓解放軍海軍於印度洋活動時，除了協助部分國家打擊海盜外，維護大陸商船的航行安全，也是其解放軍海軍的重要目標。

外界觀察中國大陸的地緣戰略時，必要時須將西方的地緣戰略思想挪去。畢竟綜觀大航海時代到20世紀下半，西方國家所形塑出的地緣戰略，實際上皆以侵略、武力打擊、掠奪殖民地來作為經濟發展的手段；中國不但沒有以上述模式欺壓廣大的開發中國家，相反的北京以其相互合作、相互發展作為主要手段，一方面實現協助建設開發中國家的目的，二方面增加大陸企業的消費市場。

如此新的國際關係樣貌正在展開，這是任何一個國家都不可忽視！

21世紀除了是美、中兩強的競爭時代，也是中國大陸實踐自身地緣戰略的時代。目前已加入或與北京簽署一帶一路合作備忘錄的國家高達數百國，是人類迄今為止，規模最大的區域經濟合作，即使目前俄烏戰爭的僵局未解、以巴衝突使得中東陷入緊張關係，在如此動盪與不確定的時代中，中國大陸一方面派遣外長穩住情勢，另一方面又能關切一帶一陸下所有開發中國家的經濟建設，這不但體現出大陸的靈活外交，全球任何一個重大議題皆須北京參與，與西方強權相比，海洋強權的力量雖然仍是世界第一，但身為陸上強權的後起之秀-中國大陸將更有機會透過一帶一陸的基礎建設，將所有參與國連線起來。台灣在內皆不能忽視其所帶來的正面效益，更是人類有史以來在區域經濟整合中最備受矚目的大區域。

（作者為淡江大學戰略研究所博士研究生）