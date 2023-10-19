拜登10月17日宣布，要擴大禁止先進人工智慧晶片出貨到中國大陸，而且預定30天後就生效。連輝達（Nvidia）專門為大陸市場打造的降級版A800和H800繪圖處理器，也受到管制。封鎖令還包括俄羅斯跟伊朗。白宮還順手，把大陸兩家晶片設計商：摩爾線程跟壁仞科技，列入貿易黑名單。美國對中國科技的鎖定打擊，沒有最凶狠，只有更凶狠。

先回看去年，也是10月。美國對半導體出貨到中國大陸的出口禁令，更進一步，明確禁止輝達，把最先進的兩款AI晶片，賣給中國客戶。輝達無可奈何，只能推出降級版A800跟H800，中國大陸專供。一方面符合白宮禁令，一方面也能保住自己的營業額。畢竟，中國是全球最大的晶片市場。不賣給中國大陸，那要賣給誰？

白宮觀察了一年，發現中國即使用次等晶片，也耍得虎虎生風。所以，這一次的禁令，就是要讓中國大陸，連次貨都買不到，杜絕中國的科技之路。

我們都知道，所有科技產品都需要晶片。即使是傳統產業，對晶片的需求也越來越多，比如電動車。而AI是一個科技的至大篇章的開始，掐住中高階晶片，就是要讓中國陷入無米之炊的絕境，買不到晶片。

自己設計晶片，也拿不到設備跟零組件，把中國圈在低階產品，直不起身，更跑不出來。美國商務部長雷蒙多，竟然還睜眼說瞎話地說：「拜登政府從未打算從經濟面傷害中國」。也許，美國不是想傷害中國，是不想讓中國活。

所以，不要再對美國有任何期待。美國全球獵殺華為，只因為華為太強。中國大陸電動車實力，全球第一，但是美國會讓中國電動車，在美國公平競爭，拿到市占率嗎？像中國大陸扶持特斯拉，在中國市場攻城掠地嗎？當然不會。

相反的，美國會一方面規定「去中國化」的產業鏈；一方面扶持美國企業，訂下規格。特斯拉可以在中國跟美國賣車，所以，讓特斯拉制定充電樁規格。中國即使有全球最大的電動車市場，最強的電動車實力，將來是不是也只能乖乖接受美國制定的規格？

所有中國實力強悍的產業與科技，美國都會在第一時間，出手打擊。看美國怎麼打大疆？除了各種限制跟封殺，還有一家莫名其妙的小公司，出面指控大疆侵犯其專利權，再由「愛國法院」，對大疆痛下殺手。

但是美國對中國下的殺手，當然不是只有這樣。美國積極推動產業「去中國化」，要求各國工廠撤離中國大陸，還要定期向美國報告，產業「去中國化」的進度。這是要幹嘛？

一、讓工作機會離開中國，打擊中國經濟。二、讓各國減少跟中國的經濟交集。三、讓工廠改設在東南亞跟南亞國家，而這些國家都在中國大陸周邊，用歐美市場，把這些國家拉入美國的「反中」陣營，更聽美國指揮。

你以為美國的撒手鐧只是這樣？那太小看美國了，美國要的是，利用這種堅壁清野，逼中國打開市場，打開金融、國有資產、土地、跟外資可以買的私人企業。這才是華爾街最後的狂歡。

為什麼中南美洲跟非洲，以及一些前殖民地國家，跟著美國制度，走了快100年，最後卻是民窮國困，潦倒不堪？為什麼國家永遠動盪，人民永遠痛苦？就是因為土地、資源、金融、產業，都在「自由市場」的旗幟下，被國內代理人和霸權國家的金融資本勢力，全部壟斷、控制。

表面上這些國家是獨立國家，但經濟命脈、土地、資源，甚至國內輿論，都被霸權國家控制，實際上，早已是霸權的經濟殖民地。所以儘管富含礦產，或是物產豐富，但是產值都被賺走，本國人民，只能掙扎在貧困線。

這些國家，都必須把一切賤賣出來，水、電、高速公路、礦產、國有土地被賣，土地被兼併......，可以賣的，不可以賣的，只要霸權國家喊一句「市場自由化」，就必須乖乖賣出來。

美國正在極限施壓中國大陸，利用公知學者和各種代理人，意必欲中國走向拉非這條路，必得中國方休。

中國市場，有太多便宜到不行的產業、企業跟資產，國有資產也可以用「開放」兩個字，逼你吐出來。美國更會利用打擊中國科技、產業去中國化，達到兩個效果：第一、打擊中國經濟發展；第二、讓中國陷入被孤立的恐懼。利用這兩點，製造人民跟政府的矛盾，再製造「必須加大開放」的聲音。讓輿論跟著國際資本設定的方向走。

製造「一切都可以賣」，和「必須把所有賣出來，才是進步開放的」，這種錯誤的認知。同時，中國所有產業，都必須無條件對外開放，於是可以趁亂，賤價拿到大陸重要的資產，同時進入大陸所有產業。

中國大陸的經濟表現，之所以跟拉非國家不一樣，正是因為制度的守護，守住了經濟的山海關。其實，中國台灣也是如此。台灣高速公路、鐵路、水、電等等，都是非賣品，甚至重要的產業跟金融市場，即使到今天，也都是政府牢牢掌握。但望美國，永遠攻不破中國的經濟山海關，則家國幸甚，人民幸甚。

（作者為作家）

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