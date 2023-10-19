賴清德近日在陽明交大演說，被學生嗆爆，同學表示蔡英文2016年上任主張推動通過《揭弊者保護法》，但民進黨全面執政8年，如今蔡英文都要卸任了，卻還是未能看見「吹哨者保護法」進行實質審查，在座各位已耗費十分之一的生命給民進黨執政，要如何說服明年讓民進黨繼續執政？這時就看到我們的台獨金孫賴清德又開啟了神遊太虛模式，呢喃不知所云的表示，他會去跟立法院了解狀況，再進一步做討論。

此外賴清德更大言不慚地提到，日後他要規畫興建13萬戶社宅，但立刻被學生吐槽「記得你過去市長任內也並未完成、落成任何一戶社宅」，但這就是賴清德最厲害的地方，講幹話時臉不紅、氣不喘。

賴清德在擔任台南市長的期間，本身政績乏善可陳，許多台南市民都笑稱賴情得幹了6年市長唯一做的就是「做臉」，把自己臉部保養做好，細數其任內之相關大型政績，奇美博物館開館，是奇美許文龍董事和奇美基金會主導，台南夢時代百貨商場開幕，是統一企業興建與經營，當時爆紅的北門瓦盤鹽田復育是由台鹽與交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區主導，另外拍照聖地的水晶教堂（北門遊客中心）也是由於交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區設計與經營。

唯一可以說的出來的「政績」，就是2015年造成全台南登革熱大爆發。監察院糾正報告明白地指出，2015年台南登革熱疫情長達6個月失控，共造成了22760例登革熱感染病例，導致112人死亡，時任台南市市長賴清德、副市長顏純左及衛生局局長林聖哲3人須要負起全責。人督導不周，導致防疫系統失靈，這次的大爆發也讓賴清德拿下了世界第一，若比較單一行政區的死亡人數個案，台南市是112人，而當時第二名是高雄市80幾人，第三高則是14億人口的印度，當時有78個人死亡。賴清德擔任台南市長登革熱死亡數世界第一」，真的讓世界看見台灣，世界怎麼跟得上台灣。

如今賴清德對這些汙點絕口不提，賴清德是忘記了，還是害怕想起來？政治是專業的社會管理行為，而不是被藍綠搞成娛樂產業，兩黨每天都在鬧笑話。請綠營總統參選人，給全民實際的政策探討，而不是每天都只會開芭樂支票、喊台獨口號。（作者為民眾黨中央委員）

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