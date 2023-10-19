即時通訊（Instant Messaging，簡稱IM）已經幾乎變成每個人生活中的一部分，不管是公務來往或私下聯絡，都離不開即時通訊軟體，甚至已經打破了傳統的上下班與公私界線。

令人好奇的是：為什麼台灣多數民眾使用的即時通訊軟體，都是外國軟體？這裡面難道沒有不利於台灣產業發展的問題嗎？甚至無限上綱一下，如果總統、院長、部長等公務人員平常使用的也都是這些外國的即時通訊軟體，難道沒有國安問題？

這其實不是一個新問題，回想筆者在1996年開始使用ICQ，這是以色列開發的軟體，當時還沒來到行動上網普及的年代，跟生活的緊密性還不高；但是到了2013年台灣開始有了本土的即時通訊軟體，例如揪科（Juiker），這時即時通訊的使用已經普及化，而主流都是國外來的即時通訊軟體，這個問題就開始讓人深思。

10年來，似乎沒有太多人關注這個議題。或許，是只有學者關注，但是真正具有影響力的決策者卻不夠關心，所以至今沒有什麼人試圖解決。台灣在很多傳統的通訊傳播都很重視本土化，例如政府對電信與有線電視系統都嚴格把關，不會輕易讓外資進入；然而在網路時代，即時通訊軟體與網路影音平台在台灣的發展，卻是如入無人之地。台灣想要壯大本土的網路影音平台，坦白講難度比較大，但是想要壯大台灣自製的即時通訊軟體，就沒有這麼困難。

行政院在2014年曾經禁止官員使用外國即時通訊軟體討論公事，2015年更要求各部會改用我國自己研發的揪科即時通訊軟體。不過當時推行的力道有限，加上使用介面方便性以及資費等因素，落實不易，對一般民眾的影響當然也不夠深遠。2016年政黨輪替，又有若干考量，這件事情就不了了之。

很多網路服務都受到平台經濟的影響，大者恆大，所以網路影音平台做大之後，內容也強，要推動本土影音平台來取代國際影音平台很困難；即時通訊軟體這方面的限制稍微少一點，雖然大家都會選擇最多親友使用的即時通訊軟體，但是只要願意推動，要讓使用者更換即時通訊軟體，或者多使用一種軟體比較不困難。

從國安的角度來看，美國先前嚴厲禁止TikTok，一方面是擔心通訊內容洩密。即使主要的即時通訊軟體都宣稱支援端對端的加密，但業者保存的後設資料（metadata）有無通訊內容，只有業者知道。除此之外，美國也擔心TikTok透過大數據可掌握政府官員的網路及實際足跡。

展望世界各國，有不少國家早就認真在做這件事，例如瑞士軍方就禁止使用外國的即時通訊軟體，只准許開放國產的Threema。

更積極的是韓國，韓國自行研發的即時通訊軟體KakaoTalk，在韓國的滲透率早就超過9成，創辦人金範洙也成為韓國首富。

提起韓國，很多人比較熟知的是韓國這幾年發展本土影視產業成功，「韓流」席捲世界，不但讓韓國的文化主權受到彰顯，也帶進來大筆收入。有人不免感嘆：韓國行，台灣為什麼不行？難道不只影視產業如此，即時通訊軟體也一樣嗎？那麼再看看越南。

越南公司VinaGame在2012年推出的即時通訊軟體Zalo開發，逐年成長，很快在越南的滲透率就超過9成；Messenger是第二名，滲透率8成多。

韓國行、越南行，台灣絕沒理由不行。台灣本土研發的即時通訊軟體有好幾家，包括台灣大、遠傳都有即時通訊軟體。只要有心，產官學合作提出策略推動整合，必能壯大台灣自製的即時通訊軟體。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史小說作家）

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