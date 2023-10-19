儘管「藍白合」幕僚談判陷入僵局，對於如何產生最強在野人選方式迄今仍無共識，雙方達成協議並不樂觀，但企盼藍白合的民意持續高漲。根據台灣民意基金會最新民調，有高達5成2的民眾贊成兩黨合作共推一組候選人；此外也有5成2覺得柯文哲所提的比民調，「贏的當正的，輸的推薦副手」的主張合理。

目前藍白談判似有進展，卻明顯卡關，深究其實，是把「聯合競選」與「聯合政府」兩者攪在一起，混淆不清，彼此未能對焦而具體陳述，反而是高來高去，閃避真正的盲點，當然原地打轉。

「聯合競選」指的是如何產生最強候選人以贏得總統大選，國民黨要搞民主初選，民眾黨要比民調。但民主初選不僅實務爭議大，距離正式登記只剩1個多月，再拖下去根本來不及實施，剩下的也只有民調能運作比出高下，多數民意也傾向採用較熟悉的民調。目前民調也顯示，侯柯二人的支持度互有領先，國民黨實應有更大的自信面對挑戰。

「聯合政府」指的是如何以公平、公正、公開的方式，在民意的監督下，讓藍白兩黨能有效結合勝選，並在選後順利聯合執政。這方面，論者多認為民調勝者為總統候選人，居次者的政黨則應享有組閣權，但遺憾的是，目前資源、人才更多的國民黨方面對此毫無回應。

藍白合一舉擊敗民進黨，讓台灣重獲生機，這是考驗也是機遇，藍白雙方必須各自有所退讓，有捨才有得，該讓的必須讓，否則必將輸得更慘。再這樣你來我往的拖下去，雙方陷入魔障，不過是爭搶鐵達尼號的頭等艙，最後撞上冰山一起完蛋，這難道是廣大民意、藍白兩黨想要的結局嗎？