我大學是念農業經濟的，打定主意了解農業在台灣經濟部門的貢獻，好奇為何農民所得那麼低，大二跟同學寫了一篇報告〈農民所得與米糧政策〉，有幸登在系上的學生刊物《金稷》。金門退伍到青輔會求職，遭辦事員白眼「念農經的能幹什麼」，我回以「台北市長、省主席」，不料李登輝會當上總統。後來出國轉念政治學，最大的動力是想要知道，對的事情，要如何轉換為國家政策。

李登輝政府在1988年決定擴大開放外國農產品進口，爆發農民示威被鎮壓流血520事件，夫婦驅車由俄亥俄到華府參加全美同鄉的聲援；後來結識前來海外的農權會人士，包括林國華夫人、邱鴻泳及李江海，不捨被打傷的小學妹王雪峰。留學生手無縛雞之力，暫時逃兵，只能捐出微薄的獎學金。終究，經過立委蘇煥智及戴振耀的推動，在1995年促成老農津貼，稍微舒緩相對剝奪感。

陳水扁政府上台，社運人士紛紛入閣，掐頭去尾，尚可推託朝小野大而有志難伸。接任民進黨主席的蔡英文高唱入雲「重返社運」，實則狠搾糟糠，眾人戒慎小心。小英政府班師回朝，不分少數族群、弱勢團體、社會運動、利益團體，通通納入百工百業動員網絡，大大小小的肉粽串，透過恩寵來確保效忠，其實就是一種軟性的社會控制，本質上不脫日本殖民統治、納粹德國的國家組合主義。

農陣號稱新興社會運動，以關心農地起家，尤其是苗栗竹南大埔毀田事件；諸多幹部在蔡英文政府上台後紛紛入閣，政大教授徐世榮踽踽獨行、關注反迫遷土地正義，與台南市長賴清德槓上。農經學者陳吉仲是農家子弟出身，對農民應該是比一般人有更深厚的感情，可惜對於農業部門未能有通盤的擘畫，頭痛醫頭、腳痛醫腳，卻能精準估算各種作物耕作經營人數及所需經費，綁樁使命必達。

中秋節前後，各地開始爆出美豬洗產地疑雲，美豬混加拿大豬駭人聽聞，相關單位緩頰說只是標示不實。我在13日前往台中廟口演講，以兩張曲線圖指出我國近日由美、加進口豬肉遽增，尤其是美國陡增，合理懷疑是補貼進口豬肉所致。我們也可以進一步推論，是否有美國的政治壓力，連外交部長吳釗燮及衛福部長薛瑞元都直言不諱。民間關注可以作為政府談判的後盾，有何不可？

從反萊豬公投前後接獲豬農投訴政府軟硬兼施局限，欲哭無淚，書生仗義執言、天經地義，為何農業部氣急敗壞、顛倒是非，憑什麼指控「抹滅台灣豬農多年努力的心血」？台灣1年進口8萬多公噸豬肉，到今年9月出口不過48公噸，津津樂道的菲律賓只有區區22公噸，為何不讓豬農搶回讓丹麥取代的日本市場？此外，要是因為俄烏戰爭及疫情影響飼料進口船班，難道豬肉進口船班就不擁塞？

可悲！農業部移花接木、惡意扭曲，顯然心虛，恐怕有不可告人的地方，必須轉移焦點，甚至淪為網軍部。中央社矮化為傳聲筒，三民自甘為應聲蟲；又不是不相識，偶而還來訪，難道壓力這麼大，連起碼的平衡報導都不容？