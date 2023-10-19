藍白合陷入僵局，雙方隔空喊話，論者各護其主，「全民調」與「民主初選」的優劣問題爭論不休，但民主初選的執行既耗財、耗力又耗時，眼見時日緊迫，民眾黨若再拖個兩三天，恐怕就註定是不可能的了。

從藍、白雙方的態度而言，很顯然地，國民黨是展現出較大的誠意，面對民眾黨有點咄咄逼人的堅決態度，雖不免有些怨言，但還是善意盡出，企圖挽回。事實上，國民黨也不得不表現出最大善意，因為藍白若不合，受傷最深的無疑是國民黨，不但下架民進黨的願望將落空，在區域立委小雞缺乏柯文哲的奧援下，恐怕更會受到連累。

相對來說，民眾黨就顯得有恃無恐了。民眾黨目前只有5個不分區立委、2席地方首長，依目前情勢來看，維持現狀，甚至再多斬獲幾席不分區就等於有進展。未來民眾黨不分區粗估應在8至10席左右，但在「三黨不過半」的情況下，其效能就遠非本屆的無足輕重可比了。

民眾黨是關鍵少數，左投則左勝，右投則右勝，能與國民黨聯合固然很好，但即便回過頭來與民進黨合作，又何嘗會有損失？民眾黨憑藉著關鍵少數，雖不見得可予取予求，卻能夠「小兵立大功」，誰能忽視他的存在？

基本上，民眾黨無論如何很有機會立於不敗之地，當然可以提出對自己最有利的藍白合條件全民調。事實上，這也是民眾黨唯一握有勝算的憑藉。

在此情況下，國民黨就陷入了進退維谷的兩難局面。國民黨必須先放下「泱泱大黨」的思維，考量藍白合對自家未來發展的重要性。目前國民黨對藍白合只有兩路徑可走，如果決定不合，那非常簡單，兩黨分道揚鑣、各憑本事，承受未來極可能慘敗的後果；如果決定要合，那就唯有「委屈求全」，直面全民調的方案，促使民眾黨回到談判桌上。

委屈求全，是一種退讓，但退讓未必會有屈辱，因為即使願意接受全民調，還是可以在民調公司的選擇、問卷的設計、市話手機的比率，以及對比、互比的方式，展開協商，爭取對雙方都能獲益的制度。如果能在未來不算長的時間內，能憑藉全黨之力，營造出侯友宜更高的聲勢，也未必就會遜色於柯文哲。

對藍白合，目前台灣占6成以上的民意都是樂觀其成，且殷切期待的，藍、白兩黨無疑都承受著極大的壓力，針鋒相對、相互甩鍋，都是無濟於事的。回到談判桌上，透過折衝、論辯，發揮最高的智慧、寬廣的氣度，規範彼此的權利義務，才是真正的「合則雙美」。

對家大業大的國民黨來說，可能會感到委屈，但委屈不是屈辱，思考台灣、放眼未來，先蹲而後跳，塞翁失馬，又焉知沒有後福？

（作者為自由撰稿者）