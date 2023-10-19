賴清德校園巡迴演講，屢被學生以尖銳問題攻擊，對應到他在年輕支持度持續維持低迷，顯示台灣年輕人早已不是綠營鐵板一塊的支持者，早就變心。然而，國民黨卻始終無法得到年輕人青睞，似乎是得了年輕人恐懼症一般，才會淪落到必須找民眾黨藍白合。

2014年太陽花學運，當時的年輕人包圍立法院，讓國民黨政權遭受重創，此後國民黨像得了「年輕人恐懼症」，不敢也不想去接觸年輕族群。「天然獨」這個綠營創出來的名詞，讓藍營對年輕人有了這樣標籤化的恐懼，以為「年輕人就是綠」，藍營不少政治人物心中都有如此陳見。

然而，太陽花學運至今已快10年，當時的學生早就是職場上班族，很多還投入政壇，而現在的大學生，當年只是懵懵懂懂的小學生，他們從初中到大學這段自主意識形成的時間都是民進黨掌權。他們對國民黨的不好都是聽長輩、前輩所聞，但對民進黨的爛，可是「親身經歷」。

這次賴清德屢次被年輕人質問88槍擊案、imB詐騙案、雲豹案、疫苗採購案、快篩口罩案等，顯見民進黨的貪腐無能，年輕人都看在眼裡；那些可疑的弊案，年輕人不是事不關己或一無所知，反而是相當好奇，希望有人能替他們揭開民進黨隱藏的事實。

不可諱言，在教改影響下，年輕人對國族認知已逐漸遠離「兩岸統一」的光譜，大多數靠向台灣是台灣，大陸是大陸的方向，但這不代表年輕人認同民進黨可以藉著這樣的旗幟為所欲為，那些腐化行為、背叛民意的種種，年輕人歷歷在目，這就是為何年輕人對賴清德沒好感，支持度一直低迷。

那麼年輕人為何把眼光投向柯文哲，而不是國民黨？這就是國民黨自己要檢討的，直到今天，國民黨對年輕族群的經營大多流於口號，每次都說給年輕人機會，或是推出討好年輕人的政見牛肉，但黨籍參選人私下不免都對年輕人存有「天生就綠」的刻板印象，太陽花烏雲罩頂，陰霾過這麼多年好像還揮之不去。

這種慣性思維，導致國民黨不敢主動接觸年輕族群，怕被罵、怕被笑、怕被民進黨安排暗樁攻擊，結果就是碰都不敢碰，只歡迎主動想來國民黨的年輕人，不敢去接觸更多的年輕族群，進而說服他們。久而久之，導致國民黨失去說服這個「疑綠世代」支持的機會，遑論能精確掌握到年輕人在新時代的價值與盼望，老牌政黨困在同溫層愈活愈老態，不跟著青年世代走的結果自然遲早被時代拋棄。