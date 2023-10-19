華為Mate 60 Pro新智慧型手機問世，成功突破美國晶片管制措施，讓美國大為震驚，隨即宣布新一輪管制措施。大陸國家主席習近平趁出席「一帶一路」高峰論壇開幕式機會，不點名針對美國提出「三不搞、三反對」的反擊。俄烏戰爭未歇，以色列與哈瑪斯大規模衝突的極動盪時刻，美國又升級對中國的科技戰，這個世界不亂也難。

美國升級對中科技戰

習近平所謂的「三不搞、三反對」，是指「不搞意識形態對立，不搞地緣政治博弈，不搞集團政治對抗；反對單邊制裁，反對經濟脅迫，反對脫鉤斷鏈」。習近平強調，共建一帶一路是「眾人拾柴火焰高、互幫互助走得遠」，崇尚「自己過得好、也讓別人過得好」，踐行的是「互聯互通、互利互惠」，謀求的是「共同發展、合作共贏」。

但美國並不想與中國共享繁榮，自前總統川普對大陸發動貿易戰以來，與西方盟國無不時刻思考如何防堵中國崛起，彷彿中國崛起必然發生「修昔底德陷阱」，美國的霸權將無法維持，西方自由主義世界將被專制制度取代。

這其實是美國缺乏自信所致，美國領導西方民主國家戰勝蘇聯、東歐集團，打造「歷史終結」自由主義大勝的自信已不復存在。冷戰結束至今30年，美國到處征戰，讓中國大陸抓住發展的戰略機遇期，經過多年韜光養晦的發展經濟，中國早已成為世界第二大經濟體，讓原先跑在世界前端的美國惶惶不安，企圖掐住大陸科技發展的脖子，讓北京停滯不前。

但實際情況卻超越美國所預期，華為Mate 60 Pro所使用麒麟9000S晶片突破管制，於是又祭出收緊對中國AI晶片的出口管制。美國商務部長雷蒙多強調，新規定彌補了去年10月發布法規中的漏洞，並且可能「至少每年更新一次」，「此次更新的規定將提高我們管制的有效性，並進一步切斷規避限制的途徑。」

當中國大陸以「一帶一路」建構「國際經濟合作新平台」，讓全球南方國家能夠共享大陸經濟發展成果之時，美國及其盟友卻急於封鎖大陸的科技發展，擔心大陸軍力會凌駕於美軍，兩者思維上的高下可見一斑。當然，美國對付大陸的崛起，並不只是利用科技戰，美國還大打「台灣牌」，以牽制大陸的發展。

以哈衝突應避免擴大

史丹福大學中國問題專家梅惠琳日前在《紐約時報》發表評論，認為美國半個世紀以來，能在威懾與安撫之間保持微妙的平衡，因而避免了與中國在台灣問題上發生戰爭。但是這種平衡現在被打破了。中國正在建設和展示軍力；北京和華盛頓都發出了敵對的言論，戰爭的可能性似乎與日俱增。

恢復幾十年來的那種平衡，還為時不晚，但需要採取措施，緩解中國的擔憂。由於中國的不妥協態度和華盛頓的過熱氣氛，這麼做不容易。但如果能防止戰爭，冒政治風險是值得的。

如何防止兩岸爆發戰爭，已經是美國有識之士所關切的重大問題。尤其是在以色列與哈瑪斯組織爆發衝突之後，美國唯恐中東再次引發大戰，已派出兩艘航空母艦前往中東防範大戰爆發，這已經超出美國支援烏克蘭戰爭的規格。中東局勢在美國的眼中，顯然是重中之重。

至於防範台海爆發戰爭的可能性，美國並未動用到軍事力量，而是派出美國在台協會主席羅森伯格第三度訪台，藉由表達美國對台灣持續提升國防實力，國機國造、潛艦國造逐步展現成果的欣慰，對台灣提升自我防衛能力的諸多努力，包括，提高國防預算、後備軍力改革等政策的肯定，展現美國的立場。

但這些強化自我防衛軍力的努力，並不能真正嚇阻大陸攻台，反倒是大陸並未把武統列入時間表，仍不放棄經由融合發展所達成的統一，才是兩岸無戰事的原因，如果民進黨政府執意追求實現台獨，兩岸地動山搖則難避免。

如何接軌大陸的一帶一路共享平台，如何參與大陸追求與世界互聯互通、互利互惠，謀求共同發展、合作共贏的機遇，不僅是確保兩岸和平的保障，也避免台灣淪落到巴勒斯坦的悲劇命運。相信大多數台灣人不願做巴勒斯坦人。