10月16日，台灣前「總統」馬英九在美國紐約大學發表演講。演講內容包括強調地區和平，建議美國與國際社會鼓勵兩岸和談，建議美國敦促在台灣執政的民進黨，回到兩岸共同的政治基礎「九二共識」。此外，直接批評美國對台政策不是為了「避免台海戰爭」，而是試圖讓台灣變成「第二個烏克蘭」。

馬英九的直言不諱，與他一貫的隱忍風格形成了尖銳對照（比如對待太陽花學運，比如對待民進黨修改歷史教科書問題）。馬英九的講話，在台灣這樣一個崇美、唯美國馬首是瞻的社會，其「駟馬難追」的效應，該如何看待？

馬英九與美國政客直球對決

台媒將演講譽為「馬英九與美國一些政客的直球對決」。這種說法是對馬英九強調「美國應該扮演鼓勵兩岸對話、謀求和平角色」的呼應。大陸網友也有不少評論，有正面肯定的，認為「出了一口惡氣」。中間輿論認為，演講顯示國民黨支援中美緩和緊張關係，目的是突出國民黨在兩岸關係上的影響力。最典型而直白的一種評論是，馬英九這一次「是真正挺直胸口講了真話！」

本文從兩個維度分析。馬英九在美國批評美國對「台灣牌」的運作，言辭激烈，有其政黨利益，但整個講話，重心落在區域和平上。在哈瑪斯與以色列衝突爆發的國際大背景下，馬英九在美國不適合談哈瑪斯與以色列衝突。但他的演講，突出了台灣政治人物對時局的捏拿與判斷，展示出他對兩岸關係和平發展的期待。其效果有利於兩岸通過非戰爭的方式，解決分歧，化解心結。有利於兩岸民眾對實現國家統一，迎來真正的和平，產生希望。

馬英九的演講，攤開看，其內容是對國際大環境變化，對台灣安全的思考與擔憂。這個大環境就是哈瑪斯與以色列衝突爆發帶來的，對世界與台灣的關係，對中東衝突外溢帶來的，海峽局勢的不容樂觀。

具體看，中東局勢激烈而充滿爆炸性。對台灣而言，涉及美國是否打兩場戰爭的抉擇。10月2日之前，為改善與沙烏地阿拉伯的關係，以色列的部長級人物，一周之內跑了兩次沙國。10月7日，哈馬斯突然襲擊以色列。美國的戰略佈局雞飛蛋打。美國的中東和平，完全泡湯。顧不得遮掩與俄烏戰爭爆發截然不同的立場，美國立即派出航母到地中海，不僅顯示對以色列的「優先」，還在於顯示軍事威懾，顯示美國仍然具有同時打兩場戰爭的能力（美國國防部長發出的警示是：美國仍然可以「一邊吹口哨一邊打仗」 ）。

目前美國的表態是以外交解決為主，但意圖明顯受挫。10月16日，美國國務卿布林肯兩次飛抵以色列，與總理納坦雅胡會面後，無功而返。10月18日，拜登親自「出征」，目標是「全面瞭解以色列的戰鬥目標和策略」，卻碰上加薩醫院被炸，造成500人死亡事件，所以拜登之行成效難定。

國際評論尖銳地指出，美國因大選而亂成一團。拜登的民主黨，只能代表半個美國。美國內部在戰爭與和平問題上，分歧嚴重。認為美國正面臨「一個關鍵抉擇」，前景充滿「不確定」性。美國充滿焦慮。為「穩定全球局勢「，不排除美國 「出險牌」（包括將美國債務平衡、石油美元等在內）。馬英九在美國一流智庫如布魯金斯，傳統基金會等，在哈瑪斯與以色列衝突爆發的背景下，敲打美國的「台灣烏克蘭化」，有「響鼓不用重錘」之意。可謂「此不忍」，正當其時，意之一。

馬英九的演講，包括台灣對自身安全，應有所警惕的含義，間接地對民進黨當局在「雙十節」宣稱的：所謂「台灣使世界更完滿」的「天花亂墜」的模式，進行 「沉默的回擊」。具有「此時無聲勝有聲」的效果。意之二。

台灣社會已臨近大選投票的不平靜期。哈瑪斯與以色列衝突的爆發，「一葉落而天下知秋」，已影響台灣民眾的心態。近日各種民調的披露，維持現狀比例的上升等，就是民眾對2024年大選極度擔心的一種表現。

俄烏戰爭爆發以來，美國對台政策的核心就是極力「將台灣烏克蘭化」，利用這個美國需要的區域戰略節點，在中國周邊，設置「三海一島一邊」的圍欄，製造戰爭邊緣氛圍。對台政策也調整為加快武器售台，擴大台美軍事合作，美軍入台，台灣軍事人員到美受訓等。

民進黨選擇是「親美抗中」，配合美國需要，扮演挑起兩岸衝突的角色。這次「雙十節」，蔡英文的講話，首先就是宣佈「潛艇下水」，這是對美國進一步表態。民進黨願意繼續擔任「延緩中國大陸崛起勢頭的角色」，回報是美國對「務實台獨」的執政，在「安全」上給予「首肯」。賴清德「過境」美國，大談台灣安全，已表演過一次。

如果美國走險棋，如果美國為台獨分裂主義背書，繼續利用所謂台灣安全，制衡並牽制中國，做好了「務實台獨」準備的民進黨，就有可能繼續「上崗掌權」。民進黨將繼續把美國的「印太戰略」，等同於「對付中國」。美國也達到了轉移世界與美國矛盾的目的。這種危害將深遠至極。

維護領土主權與完整立場一致

個人認為，從歷史縱向看，馬英九的演講與他一貫的保釣立場，即始終維護中國領土主權與完整的立場，具有一致性。他在美國講「九二共識」，講美國在兩岸有「中間人」地位，加上他有執政8年的經驗，這樣的身份，在兩岸關係上絕不是「半路出家」。這樣的亮相，有歷史基礎，有政治可信度，對中美關係緩和，對兩岸關係發展，有正面效應。至於他的演講，是不是代表國民黨對亞太地區戰略看法的轉變，美國是否會將這種轉變，出於政治需要，歸結於大陸發展壯大對國民黨產生的影響，尚難以預估。

橫向上，演講對世界格局，對中東亂局，對地緣政治傳遞到台海後，對可能受波及而產生的地區衝突，保持了高度警惕。展示他對「台灣會不會成為下一個烏克蘭」的命題，仍然持懷疑態度的看法。在策略性地提出了見解的同時，兼顧了動員民眾，通過主張維護和平，為國民黨2024年大選造勢。

馬英九具有「前總統」身份，現在也不可能用「不是看他說什麼」，而是「看他做什麼」來進行衡量。作為國民黨元老，重量級政治人物，對可能發揮政治作用的空間，如果不用，就是「失職」。這也是馬英九對國民黨的一片「丹心」吧。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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