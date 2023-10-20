美國在台協會（AIT）理事會主席羅森伯格19日下午結束對台灣地區的5天訪問，乘坐航班返回美國。在登機之前，她與媒體進行圓桌座談，她在致詞時特別指出，美方反對任何一方面片改變現狀，其中也包括不支持台灣獨立，美國支持兩岸展開對話，也呼籲北京與台灣展開對話。此顯示，雖然羅森伯格反复強調，對於台灣地區的「2024」大選，美國政府對各位候選人不會「選邊站」，但卻也清晰地劃出一條「不支持『台獨』」的紅線，這對自稱為「台獨工作者」，並被「獨派元老」視為「台獨金孫」的賴清德，頗為不利。

羅森伯格昨日在與台灣地區媒體（包括駐台境外記者）與談中，證實自己此行曾經與藍、綠、白三位台灣地區領導人參選人侯友宜、賴清德、柯文哲都見過面，但卻又強調自己沒有要對任何候選人進行「面試」的意思。她澄清說，台灣選舉，美國無權投票，因而她認為「面試」的說法不恰當。因而她此行是要更了解參選人對台灣的願景，並重申美國依循「一個中國」政策，反對片面改變現狀包括台獨，她並呼籲北京跟台灣展開對話。

有意思的是，當記者們詢問，還有一位已達成連署的郭台銘，為何沒安排與他見面時，羅森柏格回答說，美方是按照台灣當局的「中央選舉單位」所認定的「正式成為『總統』候選人」的人士，來決定「AIT」要和哪些候選人互動。

表面上看，羅森伯格的回應有其道理，因為她所見面的賴清德、侯友宜及柯文哲三人，都是將會由具有提名權的政黨提名參選者，其中賴清德與侯友宜二人是分別經由其所在屬的民進黨、國民黨通過法定程序決定提名，並由「全代會」決議確認。而柯文哲則是所屬的民眾黨的黨主席，其參選態勢雖然並未經過黨內程序，但由於民眾黨是「一人政黨」，黨主席享有「朕說了算」的特權，因而既然他已經擺出參選的架勢，而且也已經成立了他所專屬的競選辦公室，因而柯文哲也是將由民眾黨提名的「2024」大選參選人。

但羅森伯格的說法卻並不全面完整。其一，她所說的是按照台灣當局「中選會」所認定的「正式成為『總統』候選人」的人士來決定互動對象，就有失偏頗。這是因為，按照「中選會」今年3月10日公告的「第16任『總統』『副總統』及第11屆『立法委員』選舉工作進行程序表」，「中選會」將於11月20日至11月24日受理「總統」、「副總統」與「立法委員」選舉候選人登記之申請；12月5日前審定「總統」、「副總統」選舉候選人名單，並通知抽籤；12月11日，「總統」、「副總統」選舉候選人抽籤決定號次；12月15日公告「總統」、「副總統」選舉候選人名單。在完成這項程序之後，才算得上是「中選會」認定了「正式候選人」。也就是說，直到目前為止，賴清德、侯友宜、柯文哲三人，尚未具有被「中選會」認定其為「正式候選人」的資格。

其二、「第16任『總統』『副總統』及第11屆『立法委員』選舉工作進行程序表」又規定，「中選會」於9月13日至9月17日受理申請為「總統」、「副總統」選舉被連署人，9月18日公告「總統」、「副總統」選舉被連署人，9月19日至11月2日受理「總統」、「副總統」選舉連署書件，11月14日前公告「總統」、「副總統」選舉連署結果。連署書跨過「門檻」者，與由政黨提名的參選人一道，於11月20日至11月24日向「中選會」辦理登記為「總統」、「副總統」選舉候選人的手續，並依次完成抽籤等程序。而在與「中選會」接觸的實務操作上，其實郭台銘是比賴清德、侯友宜和柯文哲「走先一步」，完成了申請為「總統」、「副總統」選舉被連署人的程序，並已經展開了徵集連署書的工作，還宣布已經跨過「門檻」，只是尚未送交「中選會」審核而已。

因此，羅森伯格此行未見郭台銘，在客觀上可能會對郭台銘的選情造成一定的傷害，會被部分選民解讀為美國並不認同郭台銘為「2024」大選的參選人。不過，由於在「中選會」9月13日至9月17日接受「總統」、「副總統」選舉被連署人的作業中，包括郭台銘、賴佩霞這一對在內，共有10個組合進行了登記，除了郭台銘之外，其他各路「人馬」都是名不經傳者，而且以其實力，根本不可能徵集到28萬9667份合資格的連署書。

倘若羅森伯格此行也將郭台銘列入見面名單，就將處於左右為難的狀況：倘若為了「公平」，10組已申請為被連署人者都見面，就顯得很「兒戲」。實際上，按照以往經驗，有的已經申請為被連署人的組別，竟然連一份連署書也交不出來。如果針對郭台銘聲稱徵集連署書已經跨過「門檻」，而且其「副手」賴佩霞也向「AIT」BAN辦理申請放棄美國國籍的手續（昨天收到通知，已經確認其喪失美國國籍），最有機會透過選民連署成為參選人的情況，與郭台銘見面，可能對其他9組「人馬」也不公平。

其實，在羅森伯格此行中，最受傷的還是賴清德。因為羅森伯格昨日開宗明義地強調，美方反對任何一方面片改變現狀，其中也包括不支持台灣獨立。

這個宣示，有如2012年蔡英文首次參選時，時任「AIT」處長的包道格，在接受台媒專訪稱，「如果馬英九連任，會讓北京和華盛頓大大鬆一口氣」，被台灣輿論認為這形同白宮對蔡英文投下「反對票」那樣。果然蔡英文在這次選戰中慘敗，後來在「捲土重來」參加「2016」大選之前，就跑到美國去表態「維持現狀」「「遵循『中華民國憲政體制』」，才扳回一局。

現在賴清德要親到美國「輸誠」，不要說在時間上已經來不及，即使是賴清德的「副總統」身份，也讓其進不了華府（蔡英文當時沒有任何公職）。何況，即使是「跳落黃河」也難以廓清「疑賴論」。

（本文來源《新華澳報》，授權中時新聞網刊登）

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