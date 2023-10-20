最近的地球不平靜，俄烏戰爭、以巴戰爭，都難免讓人聯想到兩岸。

烏克蘭原本是俄羅斯（蘇聯）的一部分，獨立之後想走自己的路，親歐遠俄，被俄羅斯發動戰爭。巴勒斯坦人世居以色列現在的國土，尋求獨立建國而不可得，其中激進派以武力手段攻擊，被以色列空襲報復。

哈瑪斯的作為，讓我想到游錫堃之前以台灣的飛彈射程達1200公里而得意洋洋，宣稱「台灣已有攻擊北京的能力」，兩者心態非常類似。在哈瑪斯突襲以色列之後，現在的加薩走廊只能以「人間煉獄」形容。

今天台灣有一群人，表示要讓台灣人人有「防衛能力」，就算不拿槍也要會救護，要能夠在戰場中自保云云。請曹興誠們看看現在加薩走廊的處境，是不是學過幾個小時的急救，就真的能夠在戰場中發揮作用。

如果說有比戰爭更壞的事，就是靠著戰爭來賺錢，騙吃騙喝，裝神弄鬼。有人批評我親中，如果我在烏克蘭，我會親俄；在加薩走廊我會親以，而在台灣我就會親中；不要忘了，賴清德也說他親中愛台，因為親俄才是保烏，仇俄只是害烏。

獨派以「民族自決」琅琅上口，那請問巴勒斯坦為什麼無法自決，為什麼美國幫的是以色列而非巴勒斯坦？美國原本是要放棄台灣的，因韓戰而決定與老蔣結盟，又因為要「聯中制俄」而與台灣斷交。小布希時美國希望從中國的勞動力得利，說陳水扁是「son of bitch」，到了川普又因為感受到中國的競爭壓力，要以台灣當槍使來戳大陸。

對美國來說，台灣的價值在利益，而對大陸，台灣的價值在「民族大義」，這兩者有分野。因此就算真的武統，中國大陸也不可能把戰爭波及到平民，這樣就不是「統一」，而是「侵略」了。

今天的台灣需要有人說真話，真話就是「與現實妥協的和平勝過堅持理想的戰爭」，和平，不寒磣。馬政府時代北京對台灣讓利，熱臉貼到冷屁股，仇中氛圍甚囂塵上；蔡英文上台後北京來硬的，軍機說繞台就繞台，反而讓喊打喊殺的人說不出話。

馬英九確保了和平讓仇中意識抬頭；蔡英文挑動戰爭反讓和中成為主流，這是民主的矛盾。北京已經從香港經驗得知，一味的容讓只會讓對方變本加厲，於是「反送中」不但達不到目的，反而讓香港原本擁有的自治空間也消失了。

台灣當然也會是如此。要動動嘴巴批評中共沒有問題，特別是外國人來台灣罵老共，罵完了回老家吹冷氣，但承受這些後果的卻是台灣人民。

（作者為桃園市議員）

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