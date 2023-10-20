近期10月7日以巴衝突，引發國際熱議又重返中東。去年，先有俄烏戰爭、後有台海與北韓核武升溫，12日美國國會任命的跨黨派「戰略態勢委員會」稱，美須加強與盟國關係，為可能同時與俄、中展開戰事做好準備。這態勢也牽動亞太區域安全。

10月18日中國在北京主辦「一帶一路第三屆峰會」前夕，14日美日在日本本島至西南諸島代號「決心之龍」之離島防禦聯演，首次美軍進駐距離台灣最近的日本石垣島部分聯訓；另加拿大空軍一架CP-140歐若拉海上反潛巡邏機特意攜帶記者繞行我釣魚台空域並報導共軍驅離危險舉措，19日又臨空。16日日本八重山漁協所屬的漁船「鶴丸」號和數艘日本海上保安廳巡視船進入釣魚台領海遭中國海警船警告與進行驅離。上述，美日軍事同盟現蹤於台島周邊海空域進行聯演與活動，引發19日共軍海空兵力又重回台海周邊進行「海空聯訓及聯合戰備警巡」。

首先，依據我民間軍事粉專「Taiwan adiz」團隊於10月14日上午8時許，偵獲共軍052D型驅逐艦包頭號/133在北緯24°17.717、東經122°28.023位置，以航速14.8節、航向310.4度。筆者依位置，推斷這艘隸屬於中國東部戰區海軍駐浙江舟山第3驅逐艦支隊，當時位於花蓮縣秀林鄉以東約72.5公里水域。在日本石垣島至與那國嶼巡弋之日本海上自衛隊作戰艦，對前者進行跟監。

其次，以往共軍東部戰區海軍第3驅逐艦支隊所屬驅、護艦與協同單位及艦船等，進行巡弋或雙艦出海火力突擊及編隊遠海訓練、活動海域東海、我釣魚台海域、日本大隅海峽、宮古海峽、台灣以東至日本與那國嶼間水域、西太平洋與14至31日美日軍事同盟在日本本島與沖繩各西南諸島進行聯演，共軍包頭號驅逐艦、台灣周邊海域約有4艘（可能會增加）作戰艦，部分共艦針對美日在石垣島聯演反應與警戒。並有可能與19日由台灣西南經巴士海峽往台東以東空域活動的運-8反潛機進行海空聯訓；也有可能是其他作戰艦在此海域。

再者，10月16日雖然有中國海警船編隊，對日本有漁船「鶴丸」號和數艘日本海上保安廳巡視船進入釣魚台領海進行驅離。共軍包頭號驅逐艦將擔任中國海警船編隊遠端警戒；另外筆者也發現，14日加拿大偵查機抵近釣魚台空域除遭2架殲-10戰機驅離之外，依據我國防部15日提供，14日有2架蘇愷-30戰機，推斷將擔任對海制空預備隊反應加日軍事同盟。

最後，原以為10月13日、15至17日我國防部稱，均無共機跨越台海中線與台灣西南空域。迄19日早上公布，18日有共機10架次、共艦4艘次；BZK-005無人機1架，在福建大埕灣以南之台灣海峽中線南段往台灣西南、運-8反潛機1架，在福建與廣東交界處往台灣西南至台灣防空識別區南南西邊緣進出往返。

19日1000時又稱上午陸續發現共機殲-10、殲-16、蘇愷-30、運-8、運-9型機及無人機等出海活動，其中13架次逾越中線及其延伸線，進入台灣中、北部及西南空域，配合共艦執行海空聯訓及聯合戰備警巡。

再者，從我國防部在20日早上9時許公布，有共機26架次、共艦7艘次；其中蘇愷-30戰機3架，在我馬祖以東之台灣海峽中線北段越線向南繞行，推斷做為反映我釣魚台海空域的加日等國偵察機與艦船者空中警戒部隊。殲-10戰機2架，由福州以東之台灣海峽中線越線南巡至惠州轉入內地，作為台海中線戰備巡弋任務。

餘BZK-005無人機1架，由福建大埕灣以南之台灣海峽中線南段往台灣西南空域抵台灣防空識別區南南西邊緣後往返；殲-16戰機8架（部分兵力），擔任協同至台灣西南後往返；另彩虹無人機1架在台灣海峽中線南段往返。運-8反潛機1架，由福建與廣東交界處往台灣西南空域並飛往台灣防空識別區南南西邊緣離境轉東北方進入巴士海峽至台灣防空識別區南南東邊緣沿我識別區東南邊緣北行轉至台東以東空域後循原航線折返。運-8技術偵察機1架，在台灣防空識別區西南邊緣往台灣西南後折返；運-9通信對抗機1架協同；另殲-16戰機8架（部分兵力），在台灣防空識別區邊緣往返進行警戒。

前述，殲-16戰機群與偵察與攻擊型無人機及推斷作戰艦在台灣西南少數者，進行海空聯訓；另運-8技術偵察機與運-9通信對抗機各1架則對後述美軍RC-135、P-8A等進行反應、並擔任殲-16戰機兩個部分空域進行空中戰場電子作戰支援任務。運-8反潛機1架則對巴士海峽往來可能的外軍機艦進行海空偵察，並伺機協同台灣東部海上的作戰艦群進行海空聯訓。

依據軍事粉專「Taiwan adiz」19日中午稱，發現加拿大皇家空軍CP-140出現台灣北部空域、海峽中線有共軍無人機，另外西南空域有美軍RC-135、P-8A以及KC-46加油機路過我東南空域等。依據以往共軍軍機反應美方與外軍機艦抵近大陸沿海與台灣東北與西南至東南一帶空域，前後者有其因果關係、並提供美菲日加英法澳等海軍於10月1至12日在呂宋島南部等海空域「齊心協力」聯演後，機艦活動之空海預警與軍機空中加油。

推斷後續共軍機艦，勢必將隨著島鏈間美日加、美加澳菲等外國勢力的軍事同盟在東海、日本西南諸島、宮古海峽與南海、巴士海峽逐漸近迫，帶動共軍在「近海防禦」戰略原則在原禁航區二、三、五、六，台灣北部、東北部、東南、西南部等進行常態性海空聯訓。

（為中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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