巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯與以色列再次爆發激烈衝突，讓加薩地區陷入戰火之中，雙方迄今死傷慘重。美國總統拜登公開表示：美國絕不會放棄以色列，並且將襲擊以色列的哈瑪斯視為敵人；反觀，前民進黨主席施明德則公開在臉書貼文：「我是巴勒斯坦人，我哭泣。」以巴這場戰爭，恐怕演變成一場「合法」大屠殺？

這場以巴衝突是穆斯林與猶太主義的對決？是基督教與伊斯蘭教的誓不兩立？美國政府支持以色列回擊哈瑪斯，但美軍基層士兵卻反對猶太主義，反對為以色列而戰。以色列對哈瑪斯、巴勒斯坦政府、巴勒斯坦人民，還以無差別攻擊，危害平民的生命財產，這已經犯下了戰爭罪，這不是一場符合戰爭法的戰爭，而是一場充滿仇恨的大屠殺。美國政府還能像過去一樣，依靠單邊主義介入這場以巴大屠殺嗎？

除了施明德表態支持巴勒斯坦之外，針對以巴衝突，世界各個主要國家也有表態。例如：歐盟要求加薩走廊永久停火、俄羅斯呼籲以巴雙方立即停火、英國呼籲以巴雙方立即停火、法國建議停火48小時並繼續談判、中國大陸呼籲雙方中止衝突，提供100萬美元緊急人道援助、聯合國安理會呼籲雙方停火；但是，美國拜登政府卻表示：以色列攻擊是為自衛行動，否決聯合國安理會的聲明。試問：當聯合國以及各主要國家都要求「以和為貴」時，美國政府卻是要以巴繼續打下去並分出個生死。這是支持以色列？還是要與全世界為敵？

伊斯蘭主義團體哈瑪斯並不能代表全體的巴勒斯坦人民。難道，巴勒斯坦的平民老百姓就活該被屠殺嗎？針對這次以色列和巴勒斯坦的大屠殺，自許為「和平締造者」的中國大陸，應該扮演重要的角色。美國拜登公開表示支持以色列，這對於一些南方國家中的阿拉伯國家來說，是非常不舒服的，但以前沒辦法反制，現在則可以寄和平希望於中國大陸。

面對這場以巴衝突，美國違背多數國家的意向並固執採取「以戰止戰」，顯然不是個聰明的決策及做法，也同時考驗「和平締造者」的北京政府，有沒有智慧處理這場以巴衝突，還給巴勒斯坦老百姓一個和平的未來了。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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